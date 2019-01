Thông tin cho PV, đại diện Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng (chủ đầu tư) cho hay, khoảng 17h10 chiều qua (5/1), tài xế tên Dương (SN 1991), trú tại xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng) di chuyển xe container BKS 15C - 12703 qua đến trạm BOT Tiên Cựu, tuy nhiên, khi đến trạm thu phí, tài xế này không mua vé, đạp vào cần barie và đỗ xe trong làn thu phí rồi bỏ đi.

Do nơi ở gần trạm thu phí, nên một lát sau Dương về nhà lấy xe máy chạy ra xem thế nào thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng và Công an huyện Tiên Lãng bắt giữ, lập biên bản.

Trạm thu phí BOT Tiên Cựu chính thức thu phí vào ngày 4/1/2019. Ảnh: A.Nhiên

Tại cơ quan điều tra, Dương khai, bản thân làm lái xe container cho một công ty vận tải trên Hà Nội. Ngày chính thức thu phí, tài xế lái xe contianer về đỗ ở nhà và lấy lý do nhà gần trạm nhưng không được miễn phí. Vì vậy, Dương có hành động trên.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, Dự án cải tạo nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan - cầu Nghìn được đầu tư theo hình thức BOT. Dự án này được triển khai xây dựng từ năm 2015, có chiều dài toàn tuyến gần 31km, với quy mô 4 làn xe. Đồng thời, xây dựng mới 3 cầu lớn gồm: cầu Tiên Cựu, cầu Quý Cao, cầu Trạm Bạc với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng.

Dự án hoàn thành và thông tuyến vào tháng 12/2017 và đưa vào khai thác tuyến chính từ tháng 3/2018.

Đến ngày 4/1/2019 chủ đầu tư đã triển khai thu phí tại Trạm thu phí Tiên Cựu trên QL10. Tuy nhiên, đến khoảng 9h30 cùng ngày, đơn vị buộc phải xả trạm khoảng 15 phút do lượng xe khách và xe container dừng tại trạm để mua vé tháng đông dẫn đến ùn tắc.

Đức Tùy