Sáng nay (5/4), ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cho biết, sự việc giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 trưởng Tiểu học An Đồng phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng xảy ra vào chiều ngày 3/4 hiện đang bị kỷ luật do vi phạm nguyên tắc hoạt động nghề nghiệp.

Trước đó, ngày 3/4, tại lớp 3A5, trường Tiểu học An Đồng (huyện An Dương, Hải Phòng), cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương – Chủ nhiệm lớp 3A5 răn đe những học sinh hay nói chuyện trong lớp bằng hình thức vắt nước giẻ lau bảng để học sinh uống. Và hôm đó, hình thức kỷ luật này đã thực hiện với em Phạm Phương Anh của lớp.

Bé Phương Anh đang thao tác lại sự việc bị ép uống nước phấn trên lớp hôm 3/4. Ảnh: CTV

Theo lời học sinh Phương Anh kể, hôm bị cô Minh Hương kỷ luật (sáng 3/4), bé đã phải uống hết cốc nước phấn do 1 bạn trong lớp pha do cô giáo bắt làm. “Cô bảo, kể từ hôm nay trở đi phải uống nước phấn. Lúc đầu, cháu không uống. Cô liền đếm 1,2,3 rồi bảo có uống không. Cháu đưa cốc nước lên và uống. Cô lại cầm tay cháu bảo uống thêm nữa. Tiếp đó cô bảo cháu đợi 3 giây hay 3 phút gì đó thì đi nhổ, vào lớp xúc miệng bằng nước sạch”.

Phương Anh còn cho biết thêm đã uống hết một nửa cốc nước vắt từ giẻ lau bảng. Mặc dù cốc nước đặc nhưng cô bảo vẫn còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng vào rồi bắt Phương Anh uống.

Trường Tiểu học An Đồng - nơi xảy ra sự việc.

Sự việc bị phát hiện khi một bạn học của Phạm Phương Anh về kể cho bà nội bé Phương Anh toàn bộ sự việc xảy ra. Nghe vợ kể, ông Phạm Khắc Thảo (xã An Đồng – ông nội em Phương Anh) đã gặng hỏi bé. Lúc này, Phương Anh mới dám kể lại sự việc đã xảy ra nhiều ngày trước với mình trên lớp.

Phẫn nộ trước sự việc nêu trên, gia đình ông Thảo đến phản ánh với Hiệu trưởng nhà trường. Tối cùng ngày, nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương cùng người thân đến nhà ông Thảo nói chuyện, viết bản kiểm điểm nhận lỗi về sự việc nêu trên và mong muốn gia đình bỏ qua.

Bà Trần Thị Ngọc Bảo - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, rất bức xúc trước việc làm sai trái của cô Nguyễn Thị Minh Phương nên đã phải họp Hội đồng sư phạm để xử lý kỷ luật, đồng thời sẽ làm báo cáo lên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương để xin ý kiến chỉ đạo về vụ việc.

Cô hiệu phó trường Tiểu học An Đồng đang đi cùng bé Phương Anh vào trường.

Đến sáng ngày 4/4, Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường vừa đưa ra hình thức kỷ luật đối với nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương bằng hình thức cảnh cáo trước toàn trường, không phân công chủ nhiệm lớp 3A5 và thay thế giáo viên chủ nhiệm khác.

Chiều cùng ngày, Ban giám hiệu mời đại diện gia đình và em Phương Anh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội lớp 3A5, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương tham gia buổi họp.

Trước toàn thể các thành viên dự họp, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương thành khẩn xin lỗi gia đình em Phương Anh và chấp nhận hình thức kỷ luật của nhà trường. Cô Hương cũng mong gia đình em Phương Anh tha thứ nhưng chưa được chấp nhận.

Minh Lý