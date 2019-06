Hơn 20 ngày trước, tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) xảy ra sự việc khiến nhiều người dân hoảng sợ khi bà Lê Thị Lan (SN 1969) trong quá trình bắt cua (không đi ủng) tại cánh đồng thôn Kê Sơn (xã Hưng Nhân) có lội qua một đoạn mương. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày khi trở về nhà thì 2 bắp chân của bà Lan bỗng dưng phồng rộp, sưng tấy và đau rát.

Ngay sau đó, bà Lan được người thân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo. Do vết thương nặng nên sau khi tiến hành sơ cứu, các bác sĩ đã chuyển bà Lan lên Bệnh viện Đa khoa Kiến An để tiếp tục điều trị.

Sau khi lội qua mương nước, 2 chân của bà Lan bị phồng rộp và nhập viện điều trị. Ảnh: CTV

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với phòng Cảnh sát Môi trường (Công an TP. Hải Phòng) tiến hành xác minh, điều tra và bước đầu đơn vị đã xác định được 2 xe ô tô nghi đổ chất thải độc hại xuống mương thủy lợi.

Qua xác minh, Công an huyện Vĩnh Bảo xác định được 2 xe ô tô tải gắn téc gồm: 1 xe màu trắng BKS 16M-2759 do Vũ Văn Biện (SN 1985) điều khiển và 1 xe ô tô màu xanh BKS 17L- 0443 do Phạm Việt Dũng (SN 1982, cùng trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) điều khiển nghi đổ chất thải trên ra địa bàn thôn Kê Sơn vào đêm ngày 19/5.

Ngay sau khi xác định được 2 xe ô tô và danh tính tài xế, Công an huyện Vĩnh Bảo đã gửi thông báo tới Công an tỉnh Thái Bình, đề nghị chuyển thông tin tới công an các địa phương để phối hợp giúp đỡ truy tìm đối tượng.

Thông báo truy tìm phương tiện nghi đổ trộm chất thải ra mương. Ảnh: CTV

Cũng theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo, chất thải trên được phát hiện tại 3 vị trí đều thuộc kênh thủy lợi nằm bên trái và phải QL 10 tại km 57+300, km57+250 và km+550, sau đó loang rộng ra kênh. Chất thải có dạng sệt, màu đen, mùi hôi thối, đặc biệt tại vị trí đổ chất thải tại km 57+300 còn phát hiện vỏ hạt điều. Tại những nơi có chất thải, cỏ, bèo bị chết.

Khi phát hiện vụ việc, huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo cắm biển báo khu vực có chất thải độc hại để người dân phòng tránh và tiến hành thu gom, hút toàn bộ chất thải tại 3 vị trí với khoảng 350m3 bùn đất, gần 600m3 nước lẫn chất thải.

Đồng thời, Sở Tài nguyên môi trường TP. Hải Phòng lấy mẫu hiện trường để phân tích thành phần chất thải và hướng dẫn xử lý. Cụ thể, số chất thải bị đổ trộm ở xã Hưng Nhân là dầu thải và phenol, loại chất hữu cơ có khả năng gây bỏng.

Đức Tùy