Hải Phòng kiểm tra, xử lý 2 cơ sở đón khách hát giữa dịch COVID-19

Trong 2 ngày 28/8 và 30/8, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng kiểm tra hành chính đột xuất một số cơ sở kinh doanh karaoke, phòng trà, bar trên địa bàn và phát hiện thêm 2 cơ sở vi phạm qui định về phòng chống dịch COVID-19.

Cơ sở Honey đường Văn Cao vẫn lén mở cửa phục vụ khách nước ngoài đến hát

Cụ thể, vào 21h45 ngày 28/8, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính – Công an quận Ngô Quyền tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Phòng trà Hàn Quốc Honey tại ở số 138 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Lực lượng kiểm tra phát hiện có 7 khách nước ngoài và 7 nhân viên nữ trong phòng hát

Thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 3 phòng đang hoạt động karaoke với 7 nhân viên nữ phục vụ 7 khách nước ngoài.

Đại diện cơ sở là bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1998, không xuất trình được giấy tờ hành chính của cơ sở.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm dừng hoạt động karaoke của cơ sở này.

Trên tay khách và nhân viên đều ôm quả bóng

Liên quan tới một số hoạt động phải tạm dừng phòng chống dịch COVID-19 của UBND thành phố, vào 23h30 ngày 30/8, Công an quận Lê Chân kiểm tra hành chính cơ sở New Beat ở số 1-3 Hai Bà Trưng, phường An Biên, Lê Chân phát hiện cơ sở đang tổ chức chơi nhạc DJ với âm lượng lớn cho khách.

Cơ sở New Beat trên đường Hai Bà Trưng cũng bị đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong quán có 20 khách (11 nữ và 9 nam). Ngoài 20 khách, New Beat còn có 1 quản lý là Nguyễn Mạnh Hưng, sinh 1994, ở 6/52 Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xá, quận Lê Chân và 20 nhân viên (cả nam và nữ) đang phục vụ khách. Tất cả đều không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện trong cơ sở có 5 bình khí nén không có nhãn mác (3 bình loại 15kg và 2 bình 5kg). Người quản lý New Beat khai nhận, 5 bình khí nén trên chứa khí bóng cười (tức N2O) để bán cho khách sử dụng.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở về việc không thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh và niêm phong, tạm giữ các bình khí nén trên để làm rõ.

Đức Hiếu