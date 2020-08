Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 21/8, tại kho bãi Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà (chân cầu vượt Quán Toan, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng).

Vụ cháy xe bồn chở xăng dưới chân cầu vượt Quán Toan sáng 21/8

Theo nhân chứng tại hiện trường, ngọn lửa xuất phát từ một chiếc xe bồn lớn, sau đó lan sang chiếc xe nhỏ và nhanh chóng lan sang cả khu vực bãi của công ty. Ngọn lửa bốc cao, khói đen cuồn cuộn, kèm theo một vài tiếng nổ lớn.

Khói bốc cao lan rộng từ kho bãi công ty xăng dầu Bắc Hà

Tại thời điểm này, trong bãi xe của công ty có 2 chiếc xe bồn, 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ và 1 số thùng phuy đựng dầu.

Nhận tin báo, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã cử 4 xe cứu hỏa, 1 xe cứu nạn, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy đến dập lửa. Do ngọn lửa bùng lên dữ dội tại xe bồn xăng nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng cứu hỏa dập cháy từ mọi phía của kho bãi

Đám cháy làm anh Nguyễn Ngọc Hồi, đại diện Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà bị bỏng phải đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng sơ cứu. Anh Nguyễn Ngọc Hồi cho biết: "Thời điểm đó, xe chở bồn đang nổ máy để chờ lấy hơi. Khi phát hiện xe phát cháy, mọi người đều cố dập nhưng không được vì xăng cháy tốc độ cao".

Khoảng 9h30' ngọn lửa cơ bản được khống chế và bùng phát trở lại sau 1 tiếng. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun nước ngăn ngọn lửa tái bùng phát.

Đến 9h30 đám cháy cơ bản được khống chế

Tại hiện trường, 2 xe bồn chở dầu BKS 15C-15017, 15C-30700 cùng các thùng phuy bị thiêu rụi.

Minh Lý - Đức Hiếu