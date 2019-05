Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng nay (6/5), người dân thôn Ngọc Chử 2, xã Trường Thọ, huyện An Lão (TP. Hải Phòng) bất ngờ phát hiện ông Nguyễn Văn Th (SN 1962) cùng vợ là bà Nguyễn Thị M (SN 1970) tử vong trong nhà riêng. Ngay lập tức, vụ việc được được người dân cấp báo cho cơ quan chức năng.

Liên quan đến sự việc trên, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã cung cấp một số thông tin ban đầu cho cơ quan báo chí.

Cụ thể, vào khoảng 5h45 rạng sáng nay, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1982), trú tại thôn Ngọc Chử 2, xã Trường phát hiện ông Th tử vong trong tư thế treo cổ ở sân, còn vợ bà M nằm chết trên giường trong nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Hải Phòng và phối hợp với phòng nghiệp vụ, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cùng Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực cổng nhà nạn nhân. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Từ kết quả khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Th và vợ là do ngạt khí cơ học.

Cũng theo chính quyền xã Trường Thọ, trước khi xảy ra sự việc đau lòng thì thời gian gần đây ông Th có biểu hiện thần kinh không bình thường, liên tục chửi bới và nhiều lần đe dọa đòi giết vợ.

Biết được tính khí bất thường của ông Th cho nên anh em cùng người thân đã khuyên bà M phải cẩn thận tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, không ai nghĩ lại xảy ra vụ việc như trên.

Được biết, 2 vợ chồng ông Th làm nghề bán bánh cuốn ăn sáng tại địa phương và sinh được 2 người con trai hiện đều đi làm ăn xa nhà.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện An Lão phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng thu thập các tài liệu để xác minh, làm rõ.

Đức Tùy