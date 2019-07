Theo phản ánh của người dân thôn Thắng Lợi, xã An Hưng (An Dương, Hải Phòng), nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp trong thôn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Toàn bộ hệ thống tưới tiêu thuộc cánh đồng Dong trở thành những con kênh chết, nước thối đen ngòm, người dân không có nước tưới phục vụ sản xuất. Rau màu vốn sống khỏe trên những cánh đồng này nay cũng oằn mình kêu cứu vì không có nước tưới. Một vài hộ tiếc nuối, gắng gượng đi bộ vài trăm mét gánh ít nước sạch tưới cho rau màu khỏi chết, duy trì nghề nông.

Một góc cánh đồng Dong bị chết khô vì nước tưới tiêu ô nhiễm . Ảnh: M.Thư

Bà Nguyễn Thị Vỏ (thôn Thắng Lợi) chỉ về cánh đồng chết khô, cho biết: "Cả cánh đồng Dong thôn Thắng Lợi vốn rộng 28,5ha nhưng bị bỏ hoang tới 23,2ha. Trước đây khi chưa có nhà máy, xí nghiệp, cả làng vẫn cấy hái tốt. Nhưng nay, chẳng nhà nào trồng cấy được nữa vì kênh mương tưới tiêu bị nước thải từ nhà máy gây ô nhiễm nặng. Ngay như nhà tôi, trồng mấy xào rau ngót mà không có nước tưới đành phải bơm nước ô nhiễm này tưới cho rau".

Cùng nỗi bức xúc trên, bà Lương Thị Liên (cùng thôn Thắng Lợi) nói: "Ruộng nhà tôi giờ không trồng gì được vì nước tưới tiêu ô nhiễm quá. Đến mấy ruộng rau đang trồng dở nay cũng dặt dẹo vì không có nước tưới. Tôi chán, định bỏ không làm ruộng nữa nhưng chẳng biết làm gì bây giờ".

Có hộ buộc lòng bơm nước ô nhiễm trồng chăm nốt vườn rau dang dở

Trước phản ánh của người dân về nguồn nước tưới tiêu phục vụ cánh đồng Dong bị ô nhiễm trầm trọng do nước thải của cụm công nghiệp (CCN) Thắng Lợi tràn qua kênh thủy lợi, ông Trịnh Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND xã An Hưng cho biết: "Nhận được phản ánh của bà con chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra. Qua quan sát cho thấy, nước xả từ CCN này vào mương thủy lợi của xã có màu đen với mùi khó chịu.

Hiện nay trong CCN Thắng lợi có Công ty cổ phần May Hồ Gươm, Công ty TNHH EIE, Côgn ty TNHH Creative Lights hoạt động. Tuy nhiên, một số công ty đã cho thuê lại mặt bằng hoặc liên kết với các công ty khác để sản xuất nến, tái chế hạt nhựa không đúng như mục đích sử dụng đất ban đầu thành phố giao".

Để minh chứng động thái của chính quyền xã đã vào cuộc, ông Trịnh Văn Quý cung cấp thêm thông tin sự việc.

Cụ thể, tháng 8/2017, khi nhận được phản ánh từ phía người dân thôn Thắng Lợi về việc xuất hiện nước thải màu đỏ ở phía sau tường bao khuôn viên cơ sở sản xuất Thu Cường (chuyên tái chế hạt nhựa) thuộc Công ty May Hồ Gươm, chính quyền xã An Hưng đã báo cáo sự việc lên huyện và phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP. Hải Phòng xuống kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm.

Đến tháng 9/2017, cơ sở này tiếp tục xả nước thải công nghiệp màu đỏ trực tiếp ra kênh mương dẫn nước cấp 2, gây ô nhiễm hệ thống kênh thủy lợi tưới tiêu của bà con khiến ai nấy đều bức xúc.

Ngày 6/9/2017 Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi An Hải đã lập biên bản yêu cầu cơ sở tái chế hạt nhựa Thu Cường phải ngừng ngay việc xả thải ra hệ thống kênh thủy lợi, phải có đầy đủ giấy phép xả thải mới được hoạt động.

Một năm sau (9/2018), Chi cục Thủy lợi và phòng chống thiên tai Hải Phòng cùng phòng ban chức năng huyện An Dương vào cuộc kiểm tra việc chấp hành về môi trường của Công ty May Hồ Gươm.

Kết quả cho thấy, công ty này thuộc đối tượng phải xin cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi nhưng lại không có giấy phép xả thải. Mặt khác, đề án bảo vệ môi trường của công ty chưa phù hợp với tình hình sản xuất thực tế và hệ thống nước thải sản xuất đang thoát chung với hệ thống thoát nước mưa.

Trước kiến nghị của người dân, ngày 10/6/2019, Chi cục Bảo vệ môi trường Hải Phòng đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Dương tham mưu báo cáo UBND huyện rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn có hoạt động xả nước thải vào kênh thủy lợi, xử lý các hành vi vi phạm đồng thời thực hiện nạo vét kênh mương đảm bảo vệ sinh môi trường nguồn nước.

Minh Thư