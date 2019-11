Hải Phòng: Đang trên bè sông, người chăn vịt bị xe đâm tử vong

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào tối qua (6/11) cạnh quốc lộ 17B, đoạn qua xã Lê Lợi (huyện An Dương, Hải Phòng) làm người chăn vịt dưới sông gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn hy hữu. Ảnh: CTV

Ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ tai nạn nêu trên.

Theo đó, vào lúc 2h30 chiều nay, tại quốc lộ 17B (Lê Lợi, An Dương, Hải Phòng), một xe ô tô tải BKS 15C-146.53 do Trịnh Văn N. (SN 1992) điều khiển theo chiều xã Lê Lợi đi về thị trấn An Dương đã va vào dải phân cách rồi lao xuống sông. Khi chiếc xe lao xuống sông đã đè lên người ông Nguyễn Văn C. (SN 1969, trú tại xã Lê Lợi) đang ở trên bè sông. Hậu quả, ông C. bị thương nặng và tử vong sau đó. Chiếc xe tải cũng bị hư hỏng nặng và tài xế bị thương nhẹ.

Người dân tập trung bên bờ sông vì vụ tai nạn hy hữu này

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc xe tải trên là Trịnh Văn N. (SN 1992, ở thôn Minh Châu 2, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Thanh Hoá).

Qua kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng, anh N. có kết quả âm tính ma túy và không có nồng độ cồn.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đến hiện trường phối hợp với các đơn vị chức năng đưa chiếc xe tải lên bờ.

Vụ việc đang được làm rõ.

M. Lý