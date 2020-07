Hải Phòng: Cứu hộ thành công 19 thuyền viên gặp nạn trên biển Bạch Long Vĩ

Chiều 12/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công 19 thuyền viên tàu vỏ gỗ KG 95070 TS/1.000 cv/19 TV.

Tàu buôn hải sản gặp nạn tại đảo Bạch Long Vỹ





Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 11/7/2020 tàu vỏ gỗ KG 95070 TS/1.000 cv/19 TV do Đinh Kim Tiền, sinh năm 1968 (HKTT tại Mỹ Lâm, Hòn Đất, Kiên Giang) làm thuyền trưởng đang trong hành trình từ âu Tây Nam sang âu Tây Bắc đảo Bạch Long Vĩ để bán hải sản và mua nước ngọt thì mắc cạn tại bãi đá phía Tây Nam Bạch Long Vĩ.

Thời điểm trên, do có sóng to, gió lớn, lại không quen luồng lạch, các thuyền viên tỏ ra hoảng loạn, mất tinh thần, thuyền trưởng Đinh Kim Tiền nhanh chóng phát đi thông tin đề nghị cứu nạn.

Lực lượng biên phòng Bạch Long Vỹ cứu nạn thành công 19 thuyền viên trên tàu





Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Đồn BP Bạch Long Vĩ điều động 01 tàu BP 02.06.04, 01 xuồng CQ (BP 02.07.1) 07 cán bộ chiến sĩ do Chính trị viên phó chỉ huy và trưng dụng 01 phương tiện của ngư dân trong âu cảng ra cứu hộ. Ttuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, sóng to gió mạnh, lực lượng cứu nạn không tiếp cận được tàu bị nạn.

Đến 7 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ tiếp tục điều động 20 cán bộ chiến sĩ đơn vị và trang bị 03 phao bè, 40 áo phao, 500m dây nilon tiếp cận tàu cá. Sau hơn 3 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã cứu hộ thành công cả 19 thuyền viên. Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ đưa tài sản, trang thiết bị có giá trị trên tàu KG 95070 TS lên bờ an toàn.

Hiện cả 19 thuyền viên đã được đưa về Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ chăm sóc y tế, được bố trí nơi ăn nghỉ để ổn định tinh thần, sức khỏe.

Đinh Huyền