Thông tin cho báo chí về việc clip tố cán bộ công an đơn vị mình đe "tát vỡ mồm" dân, sáng 21/3/2019, tại trụ sở, Trung tá Nguyễn Đức Trưởng - Phó Trưởng Công an huyện (CAH) Kiến Thụy, thủ trưởng cơ quan điều tra CAH Kiến Thụy - cho biết, ngày 20/3, công an huyện đã có báo cáo gửi Công an thành phố Hải Phòng báo cáo về sự việc liên quan clip tố cán bộ thuộc đơn vị có lời lẽ chưa chuẩn mực với công dân.

Ban lãnh đạo Công an huyện Kiến Thụy thông tin vụ việc. Ảnh: ML

Trước đó, ngày 17/9/2018, Công an huyện Kiến Thụy nhận được đơn trình báo của bà Ngô Thị Vĩnh (thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến thụy, Hải Phòng) tố cáo gia đình ông Đặng Văn Đức, nhà liền kề có hành vi cùng vợ và con trai là Đặng Văn Đồng dùng gậy đánh chồng mình là ông Đặng Văn Phương, 64 tuổi (thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) dẫn đến bị thương nặng phải nhập viện.

Sau đó, qua quá trình điều tra, CAH Kiến Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án. Theo đó, bà Nguyễn Thị Tám - vợ ông Đặng Văn Đức bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, do không đồng ý với kết luận điều tra vì cho rằng còn bỏ lọt tội phạm (là chồng và con bà Tám), chị Đặng Thị Thương đã có đơn kiến nghị.

Căn cứ đơn phía gia đình bị hại, Công an huyện Kiến Thụy đã tổ chức thực hiện lại hiện trường vụ án.

Theo Trung tá Trưởng, trong lúc dựng lại hiện trường, chị Thương - người không liên quan trong vụ án này đã được cán bộ công an huyện đang thực hiện nhiệm vụ tại đó mời ra khỏi hiện trường nhưng chị Phương vẫn có những lời nói, hành vi không tốt đối với lực lượng công an.

“Về đơn kiến nghị của chị Phương cho rằng có cán bộ công an có lời nói không phù hợp, Công an huyện Kiến Thụy sẽ thu thập chứng cứ, xác minh lại vụ việc. Nếu cán bộ công an vi phạm sẽ xử lý theo quy định của ngành” – Trung tá Nguyễn Đức Trưởng nói.

Thượng tá Võ Xuân Trọng – Trưởng Công an huyện Kiến Thụy khẳng định, lực lượng điều tra Công an huyện Kiến Thụy đã thực hiện việc điều tra vụ án “cố ý gây thương tích” đúng trình tự, thủ tục. Không có căn cứ để khởi tố chồng bà Tám là ông Đặng Văn Đức cùng con trai. Việc khởi tố bà Tám là đúng người đúng tội.

Trước đó, ngày trên mạng xã hội xuất hiện video cự cãi giữa một phụ nữ với 1 cán bộ công an khi dựng lại hiện trường vụ án tại huyện Kiến Thụy. Trong lúc cự cãi, một cán bộ công an đã nóng giận, buột miệng đe “tao tát vỡ mồm mày” với người phụ nữ kia.

Xác nhận mình chính là người đã đối đáp và bị cán bộ công an kia đe “tát vỡ mồm”, chị Đặng Thị Thương, 33 tuổi - con gái ông Đặng Văn Phương - cho biết, sáng 2/12/2018, đoàn công an huyện Kiến Thụy xuống dựng lại hiện trường vụ án hình sự nhưng lại vắng mặt người bị hại là bố mình (ông Đặng Văn Phương). Cho rằng việc tiến hành dựng lại hiện trường sẽ thiếu khách quan nên chị Thương đã đối đáp với đoàn công tác và bị cán bộ công an đe “Tao tát vỡ mồm mày”.

Ngày 19/3, chị Đặng Thị Thương có đơn kiến nghị gửi công an TP.Hải Phòng kiến nghị về việc chị bị cán bộ công an đe đánh như trên, đồng thời tố cáo người đe đánh chị là anh Q – thuộc lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Kiến Thụy. Theo chị Thương, nguyên nhân dẫn đến tranh cãi là do chị cho rằng công an đã bỏ lọt tội phạm khi không khởi tố chồng con bà Nguyễn Thị Tám.

Minh Lý