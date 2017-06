Hải Phòng: Bé trai 7 tuổi bị tường đè tử vong khi đang đứng trú mưa

Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 13/06/2017 tại ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận (phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng), giữa lúc trời mưa to như trút.

Vào khoảng thời gian này, bà Nguyễn Thị Thuận, SN 1964 (số 21/30 Nguyễn Thị Thuận) đang cùng 2 cháu là Nguyễn Uy, 17 tuổi (cháu họ bà Thuận ở xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo ra chơi) và Trương Quý Quang (SN 2010, ở cùng địa chỉ nhà bà Thuận) dọn hàng ăn sáng về nhà.

Đang lúc xếp bàn ghế và chuẩn bị chất đồ đạc lên xe đẩy vào nhà ở ngay trong ngõ thì trời đổ mưa như trút. Thấy cháu Quang đứng giữa ngõ, bà Thuận lo ướt cháu nên đã gọi Quang vào trong mép tường của trường Khiếm Thính Hải Phòng (nơi bà Thuận dựng bạt ngay đầu ngõ bán hàng) tránh mưa.

Vừa chạy tới nơi, chưa kịp đứng trú, bất ngờ 1 nửa bức tường cao 3m, dài hơn 40m đổ sập vào người bé Quang. Đứng cách bé Quang khoảng 2m, cháu Nguyễn Uy cũng bị bức tường đổ đè vào người, ngã vùi tại chỗ.

Quá bất ngờ, bà Thuận chỉ kịp hét kêu cứu. Một số hàng xóm có mặt ở nhà nghe tiếng kêu cứu của bà Thuận vội chạy ra bới đống vôi thầu do tường gạch đổ xuống, lôi được cháu Quang và Uy ra.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, cháu Quang đã tử vong tại chỗ. Còn cháu Uy bị trọng thương được hàng xóm và người nhà đưa vào bệnh viện Đại học Y Hải Phòng cấp cứu.

Người dân trong ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận đang kể lại vụ tường đổ sập làm bé Quang tử vong. Ảnh: ML

Bà Lê Thị M, sống trong ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận kể lại, lúc xảy ra sự việc trời mưa dữ dội lắm. Tôi đang trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bác Thuận nên chạy vội ra ngoài.

Lúc này, cả ngõ ngổn ngang vôi thầu do bức tưòng đổ sập xuống. Cạnh đó, đống bàn ghế, đồ nấu bếp của bà Thuận cũng vứt vương vãi. Bà Thuận ngồi bới đống đổ nát ra sức cứu cháu mà không được.

Mấy người hàng xóm cùng nhau bới đống vôi thầu bế được 2 cháu ra thì cháu Quang đã tử vong. Còn cháu lớn thì bị thương nặng, toàn thân đầy máu.

Hiện trường vụ tường đổ làm bé Quang tử vong. Ảnh: K.H

Theo ghi nhận tại hiện trường, bức tường bao của trường Khiếm Thính Hải Phòng chạy dài sát ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận khoảng 40m, cao gần 3m nay đã bị đổ sập một nửa. Nơi bức tường đổ nằm ngay đầu ngõ nơi bà Thuận vẫn bán hàng buổi sáng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đại diện lãnh đạo quận Hải An, phường Cát Bi và công an quận Hải An đã khẩn trương có mặt tích cực phối hợp cùng gia đình thu thập chứng cứ và điều tra làm rõ vụ tai nạn thương tâm này.

Khánh Hòa - Minh Lý