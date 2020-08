Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, karaoke Anh Em lén hoạt động giữa dịch COVID-19

Cơ quan Công an TP. Hải Phòng vừa cho biết, đêm 29/8, Phòng Quản lý hành chính Công an thành phố phối hợp công an huyện Thủy Nguyên tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Anh Em trên địa bàn thôn Khuông Lư, xã Ngũ Lão, phát hiện 5 phòng hát đang hoạt động.

Thời điểm kiểm tra, trong quán có 25 khách nam cùng 10 nhân viên nữ đang hát





Qua khai thác, quản lý cơ sở là Nguyễn Thanh Vũ, SN 1981 thừa nhận có nhận được thông báo của chính quyền địa phương về việc tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, quán vẫn lén lút đón khách đến hát.

Hiện, công an huyện Thuỷ Nguyên đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đinh Huyền