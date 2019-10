Công an huyện An Dương (Hải Phòng) xác nhận, chiều 19/10, tại Km 84+300 QL5 địa phận xã Lê Thiện (huyện An Dương, Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm một phụ nữ tử vong.



Chị Minh bị tàu hỏa húc văng ra xa và tử vong trên đường tới bệnh viện

Danh tính nạn nhân được xác định là Đoàn Thị Minh, sinh năm 1967, trú tại xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng 17 giờ 45', chị Minh điều khiển xe mô tô BKS 15B2 - 9299 trong lúc di chuyển từ hướng khu dân cư ra QL5 ngang qua đường sắt đã bị tầu khách LP5 hướng Hà Nội - Hải Phòng do lái tầu Lê Như Ngọc điều khiển tông trúng. Hậu quả, chị Minh bị văng ra xa, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn chiều tối 19/10

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương điều tra là rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 12/10, cũng trên địa bàn xã Lê Thiện, tại Km 82+200 QL5, ông Trương Văn Phước (sinh năm 1954) trong lúc điều khiển xe đạp điện băng qua đường sắt, va chạm với tầu chở khách hướng Hải Phòng - Hà Nội và tử vong tại chỗ.

