Hải Phòng: “Bà hỏa” thiêu rụi căn nhà cấp 4, một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên lửa phát ra tại nhà riêng của anh Vũ Văn H. (SN 1982, trú tại xóm Tây, thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng). Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi đồ đạc trong nhà, thời điểm này, anh H. đang ngủ trong nhà.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ cháy (ảnh: MS).

Phát hiện đám cháy, mẹ anh H. đã hô hoán mọi người dập lửa. Nhận được tin báo lực lượng PCCC đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện anh H. đã tử vong trên giường.

Đại tá Đỗ Quang Trung – Trưởng Công an huyện An Dương cho biết, hiện công an đang phối hợp với Công an TP. Hải Phòng và các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 nạn nhân tử vong.

Hoàng Long