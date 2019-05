Hai mẹ con mất tích bí ẩn, gia đình liên tục đăng tải thông tin lên facebook cầu cứu cộng đồng mạng

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Minh Hồng (ở xã Sơn Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết: "Ngày 11/5, con dâu tôi là Nguyễn Thị Trà My (SN 1994) bế theo cháu nội là Trần Nguyễn Gia Hân (SN 2017) đi xe buýt từ Hương Sơn ra thành phố Vinh để lấy hàng về bán. Đến nay đã hai ngày, con dâu và cháu nội tôi vẫn chưa thấy về. Gia đình chúng tôi rất mong mọi người ai biết thông tin gì về con và cháu tôi vui lòng thông báo cho gia đình biết. Gia đình vô cùng cảm ơn".

Gia đình liên tục đăng hình ảnh và thông tin của mẹ con chị My nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm, giúp đỡ.

Sau khi con và cháu mất tích bí ẩn, gia đình bà Hồng đã thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời liên tục đăng hình ảnh và thông tin của con lên facebook cá nhân, khẩn thiết nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm.

Chị Trang (chị dâu của chị My) cho biết: “Sáng nay gia đình chúng tôi đã gửi đơn lên cơ quan công an nhờ giúp đỡ tìm kiếm em và cháu. Nguyên nhân khiến hai mẹ con nó mất tích gia đình chúng tôi cũng chưa rõ. Trước giờ em My vẫn bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Sau khi đi từ Hương Sơn ra Vinh, mọi thông tin của em ấy đều không liên lạc được, điện thoại cũng bị khóa”.

Hình ảnh mẹ con chị My.

Ai biết thông tin về mẹ con chị Nguyễn Thị Trà My ở đâu xin thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên lạc cho gia đình theo số điện thoại: 0386280481 (bà Hồng) hoặc 0986072529 (A.Quang - chồng chị My).

Sơn Nguyễn