Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng nay (9/3), ông Nguyễn Thanh Tiệp – Trưởng công an thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: “Rạng sáng qua, trên địa bàn chúng tôi có xảy ra sự việc thương tâm khi vợ phát hiện chồng treo cổ tự tử bằng dây thừng tại khu trường tiểu học bỏ hoang”.

Khu vực trường tiểu học thị trấn Tứ Kỳ (cũ), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Theo đó, vào khoảng 5h sáng ngày 8/3, chị Phạm Thị Phương (SN 1981), trú tại khu La Tỉnh Nam (thị trấn Tứ Kỳ) không thấy chồng ở nhà nên đã mở cửa đi tìm. Sau đó, chị sang khu trường tiểu học thị trấn (nằm đối diện nhà ở, đã bỏ hoang từ lâu) bật điện sân và phát hiện chồng mình là anh Trần Văn Th. (SN 1979) treo cổ ở xà hiên tầng 1 bên ngoài phòng học.

Thấy vậy, chị Phương hô hoán và được người dân cùng gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ nhưng bác sĩ xác định, anh Th. đã tử vong trước đó.

Vị trí anh Th. dùng dây thừng treo cổ tự tử. Ảnh: Đ.Tùy

Nhận được tin báo, Công an thị trấn có mặt tại nơi xảy ra sự việc và cấp báo cho Công an huyện Tứ Kỳ, Đội pháp y Công an tỉnh Hải Dương về thụ lý sự việc. Sau khi hoàn thiện việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em trai. Tuy nhiên, hiện nay anh trai cả và em thứ 3 cùng bố mẹ đang sinh sống trong miền nam.

Gia đình, người thân đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số. Ảnh: Đ.Tùy

Cách đây hơn 10 năm, vợ chồng anh Th. cưới nhau đến nay vẫn chưa có con và mở cửa hàng buôn bán mắm rươi. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, 2 vợ chồng anh Th. không xảy ra cãi vã và to tiếng.

Đặc biệt, tối hôm trước khi xảy ra sự việc, 2 vợ chồng anh Th, vui vẻ, sau đó chị Phương đi tập văn nghệ ở nhà văn hóa khu để chuẩn bị cho liên hoan văn nghệ vào chiều 8/3 và anh Th. đi cùng phục vụ điều chỉnh loa máy. Tuy nhiên, đến rạng sáng hôm sau thì xảy ra sự việc đau lòng.

Được biết, vào 11h trưa nay, di quan của anh Th. được gia đình cùng người thân đưa đi hỏa táng sau đó an táng tại nghĩa trang địa phương.

Đức Tùy