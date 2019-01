Hải Dương: Va chạm với xe container, một phụ nữ chết thảm

Xác nhận thông tin với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (4/1), ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó trưởng Công an xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết: "Chiều tối qua tại khu vực cầu Đo thuộc địa phận xã chúng tôi xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một phụ nữ lấy chồng tỉnh Bắc Giang tử vong tại chỗ".

Nạn nhân được xác định là chị Đoàn Thị B. (SN 1992), nguyên quán xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) và hiện tại lấy chồng tại tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Hùng, khoảng 17h tối (3/1), công an xã nhận được thông tin của người dân cấp báo tại khu vực cầu Đo xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ngay sau đó, lực lượng địa phương có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để xác minh.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

“Khi chúng tôi đến hiện trường thì thấy xe máy của nạn nhân nằm cạnh thành cầu Đo theo hướng Hải Dương – Bắc Ninh, trên thành cầu có vết xước và không thấy phương tiện ô tô nào dừng, đỗ cạnh đó. Còn thi thể chị Bốn nằm cạnh xe máy, phần đầu bị biến dạng hướng ra lòng đường", Phó trưởng công an xã Cẩm Hưng cho biết.

Nhận thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền nên Công an xã Cẩm Hưng nhanh chóng cấp báo lên Công an huyện Cẩm Giàng và đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương để về tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Công an xã Cẩm Hưng, trước khi xảy ra vụ tai nạn, người dân có nhìn thấy chị Bốn điều khiển xe máy BKS 99C1 - 005.22 lưu thông trên QL38 hướng Cẩm Giàng (Hải Dương) đi huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).

Khi đi đến cầu Đo, nạn nhân bất ngờ va chạm với xe container (chưa dõ danh tính tài xế và BKS). Tuy nhiên, tài xế xe container không dừng lại mà điều khiển chiếc xe này chạy về hướng tỉnh Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Thấy vậy, người dân đã đuổi theo và chụp lại BKS cung cấp cho cơ quan công an. Một lát sau, tài xế xe container được đưa đến hiện trường để lấy lời khai. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, vào chiều 13/3/2018, tại vị trí cầu Đo xảy ra vụ tai nạn giữa container BKS 15C – 125.40 kéo theo rơ móc BKS 15R – 089.04 lưu thông trên QL38 hướng Bắc Ninh – Cẩm Giàng (Hải Dương). Khi xe container chạy đến khu vực trên cầu Đo thuộc xã Cẩm Hưng thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 99P2 – 226.29 trên xe chở 3 người cùng một gia đình khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng nguy kịch.

Đức Tùy