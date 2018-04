Hải Dương: Va chạm với xe chở xăng dầu, chồng nguy kịch, vợ gãy chân

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (10/4), ông Phạm Xuân Bách – Trưởng công an xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết: “Sau khi chúng tôi đến hiện trường thấy người chồng nằm trên đường bất tỉnh trên đầu đang chảy máu, còn người vợ bị gãy chân”.

Theo ông Bách, khoảng 12h20 trưa cùng ngày, tài xế Nguyễn Mạnh Đạt (trú tại xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, Hà Nam) điều khiển chiếc xe bồn chở xăng dầu BKS 29C – 758.63 lưu thông trên QL 38 hướng Bắc Ninh - Cẩm Giàng (Hải Dương).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.Tùy

Khi đến địa phận thôn Nghĩa Trạch, xã Ngọc Liên, chiếc xe bồn bất ngờ vượt lên phía trước lấn làn đường và không may đâm trúng xe máy BKS 34F1 – 125.63 đi chiều ngược lại do một đôi vợ chồng điều khiển (chưa rõ danh tính nạn nhân).

Cú va chạm mạnh khiến đôi vợ chồng đi xe máy ngã xuống đường. Người chồng bất tỉnh, máu từ phần đầu chảy ra và nguy kịch, còn người vợ bị gãy chân.

Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Liên có mặt tại nơi xảy ra sự việc phối hợp với người dân đưa 2 vợ chồng nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, công an xã cấp báo với Công an huyện Cẩm Giàng về khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vợ chồng nạn nhân quê huyện Thanh Miện (Hải Dương).

Đức Tùy