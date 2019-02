Hải Dương: Phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong trên sông

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (Mồng 4 Tết Kỷ Hợi), ông Phạm Xuân Bách – Trưởng công an xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết: “Khoảng 8h sáng nay, người dân thôn Bình Phiên xã chúng tôi phát hiện một thi thể là nữ giới tuổi 30 khoảng đã tử vong trôi trên sông Cẩm Giàng. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi cấp báo cho Công an huyện Cẩm Giàng và cơ quan chức năng về thụ lý giải quyết”.

Khu vực sông Cẩm Giàng, nơi người dân thôn Bình Phiên phát hiện thi thể người phụ nữ. Ảnh: Nguyễn Văn Tranh

Theo ông Bách, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ban công an xã có mặt tại nơi phát hiện vụ việc và thấy một thi thể nữ giới mặc áo phông mỏng, quần bò nằm úp mặt xuống sông cách bờ khoảng 5-7m. Đặc biệt, vị trí phát hiện nạn nhân cạnh cầu Cẩm Giàng nằm giáp ranh giữa thị trấn Cẩm Giàng - xã Ngọc Liên và thi thể đang có dấu hiệu phân hủy.

Khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, cơ quan chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân. Cho nên, UBND xã Ngọc Liên tiến hành thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân. Đồng thời, Công an huyện Cẩm Giàng và đơn vị pháp y Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi. Ảnh: Nguyễn Văn Tranh

“Do không thấy người thân nạn nhân đến nhận nên địa phương chúng tôi bỏ kinh phí để lo hậu sự và chiều nay di quan của người phụ nữ xấu số đã được chính quyền địa phương an táng tại nghĩa trang thôn Bình Phiên”, Trưởng công an xã Ngọc Liên cho biết.

