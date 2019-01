Hải Dương: Ông nội đi đón cháu bị xe container cán tử vong

Vào khoảng 16h chiều nay (10/1), tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khi xe container đâm trúng người đàn ông đi xe đạp đang lưu thông trên đường để đón cháu nội ở trường mầm non.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Trung Việt – Trưởng Công an xã Hồng Lạc cho biết: “Khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an xã huy động lực lượng đến hiện trường xem xét. Do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên chúng tôi cấp báo về Công an huyện Thanh Hà, sau đó đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương về thụ lý giải quyết".

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Đ. Ấm

Theo ông Việt, trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, ông Lê Văn H. (SN 1953), trú tại thôn Đoài, xã Hồng Lạc đi xe đạp trên tỉnh lộ 390B hướng Cầu Lai Vu đi về trung tâm UBND xã Hồng Lạc để đến trường mầm non đón cháu nội.

Khi ông H. đi đến khu vực chợ Mè, thuộc thôn Nam (cùng xã) bất ngờ bị xe container BKS 34C-191.09 kéo theo rơ móc BKS 34R–015.10 do tài xế Lê Văn Luyên (SN 1981), trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành (Hải Dương) đi cùng chiều cán trúng khiến nạn nhân ngã ra đường và bị chèn tử vong.

Cũng theo đại diện công an xã, sau khi ông H. tử vong, tài xế xe container rời khỏi hiện trường và khoảng 30 phút sau, tài xế này đến Công an xã Hồng Lạc trình báo.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, từ vị trí nạn nhân gặp nạn đến trường mầm non nơi cháu nội ông H. học cách nhau khoảng 300m.

Đức Tùy