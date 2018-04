Hải Dương: Đâm vào xe tải, 1 thợ xây chết thảm

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (12/4), ông Trần Văn Đăng – Trưởng Công an xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết: “Tối qua trên địa bàn xã tôi có xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến một người đàn ông làm thợ xây tử vong tại chỗ”.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Trần Đăng

Theo ông Đăng, vào khoảng 18h35 tối 11/4, thời điểm này chiếc xe tải BKS 33H – 8141 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên tỉnh lộ 392 theo hướng Thanh Miện – Kẻ Sặt (Bình Giang).

Khi đến đoạn thôn Hòa Loan, thuộc xã Nhân Quyền, chiếc ô tô này bất ngờ đâm trực diện vào xe máy BKS 12K5 - 5094 do ông Nguyễn Đăng Quang (SN 1963), trú tại thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện (cùng tỉnh) điều khiển đi chiều ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến ông Quang ngã ra đường và tử vong tại chỗ. Riêng xe máy của nạn nhân hư hỏng hoàn toàn, phần đầu xe ô tô bị bị vỡ và tại hiện trường nhiều mảnh vỡ của phương tiện vương vãi khắp nơi.

“Khi chúng tôi đến nơi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải khóa xe rời khỏi hiện trường đến cơ quan công an trình diện, còn ông Quang nằm ở dưới đất tử vong cách xe tải không xa. Sau đó, chúng tôi lấy điện thoại của nạn nhân gọi thông báo cho gia đình đến”, Trưởng Công an xã Nhân Quyền cho biết thêm.

Chiếc xe ô tô tải gây tai nạn. Ảnh: Trần Đăng

Theo người thân nạn nhân khai báo, ông Đăng đi làm thợ xây tại huyện Mỹ Hào (Hưng Yên). Trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, ông đang trên đường về nhà.

Nhận được tin báo, Công an xã Nhân Quyền cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường, cấp báo cho Công an huyện Bình Giang, Viện kiểm sát và Đội pháp y Công an tỉnh Hải Dương về tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Đức Tùy