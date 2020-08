Hải Dương: Đã xác minh được danh tính nam thanh niên tử vong dưới mương nước tại huyện Ninh Giang

Thông tin cho PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (30/8), đại diện UBND xã Ứng Hoè, huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng vừa hoàn thành thủ tục và bàn giao thi thể nam thanh niên được phát hiện tử vong sáng nay trên địa bàn cho gia đình lo hậu sự.

Danh tính nạn nhân nạn nhân được xác định là anh Đặng Văn V. (SN 2004), trú tại thôn Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (cùng tỉnh Hải Dương).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện 1 nam thanh niên nằm tử vong dưới mương nước cạnh đường QL37 hướng Cầu Ràm - cầu Bía đoạn thuộc xã Ứng Hoè. Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho chính quyền địa phương.

Khu vực phát hiện nam thanh niên nằm tử vong dưới mương nước. Ảnh: Bạn đọc cung cấp





Tại hiện trường, nam thanh niên được phát hiện mặc áo phông cộc tay màu đen, quần sooc nằm ở tư thế úp mặt xuống mương nước, cạnh đó là chiếc xe máy và trên người không có giấy tờ tuỳ thân.



Nhận được tin báo, Công an xã Ứng Hoè cùng chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc, bảo vệ hiện trường, thông báo về Công an huyện Ninh Giang cùng lực lượng chức năng và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thông báo tìm tìm tung tích nạn nhân, đến điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân là con lớn trong gia đình có 3 anh em, có bố làm lồng cá, mẹ làm công ty. Sau khi học xong lớp 9, anh V. ở nhà và tối qua nạn nhân đi chơi bên huyện Ninh Giang. Trong quá trình lưu thông đến đoạn đường thuộc xã Ứng Hoè thì xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đức Tùy