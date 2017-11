Hải Dương: Bàng hoàng phát hiện chiến sĩ công an huyện tử vong trên đường

Vào khoảng 14h40 chiều nay (28/11), tại xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện (Hải Dương) xảy ra sự việc thương tâm khi người dân phát hiện anh T., hiện đang công tác tại Công an huyện Thanh Miện tử vong trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 chiến sĩ Công an huyện Thanh Miện tử vong. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối cùng ngày, ông Bình – Trưởng công an xã Tứ Cường thông tin, trên địa bàn địa phương chiều nay có xảy ra sự việc trên và hiện nay cơ quan công an đang vào cuộc tiến hành xác minh, điều tra.

Trước đó, người dân sống cạnh đường 392 đoạn chạy thôn An Nghiệp (gần đèn xanh đèn đỏ, cầu Neo mới) phát hiện một nam thanh niên đi xe máy BKS 34F1 - 265.58 nằm trên đường, cạnh người nạn nhân có vết máu và cách đó không xa là xe máy cùng mũ bảo hiểm của thanh niên này.

Chiếc xe máy và mũ bảo hiểm của nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: (Bạn đọc cung cấp)

Thấy vậy, người dân cấp báo cho công an xã Tứ Cường, sau đó sự việc nhanh chóng được thông tin lên Công an huyện Thanh Miện, Công an tỉnh Hải Dương về khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đức Tùy