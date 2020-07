Hai cô gái dắt xe như diễn xiếc trên đường phố khiến người thót tim nhưng khi nhìn những màn chở hàng này thì còn hoang mang tột độ

Mới đây, pha đèo nhau dắt xe máy cực "cồng kềnh", tiềm ẩn nguy cơ thiếu an toàn của 2 cô gái trẻ đã được 1 người đi đường chụp ảnh lại, đăng tải lên Facebook khiến cư dân mạng xôn xao, chú ý.

Pha dắt xe "cồng kềnh" của 2 cô gái khiến dân mạng chú ý - Ảnh: FB





Theo hình ảnh được đăng tải, 2 cô gái đèo nhau trên xe máy di chuyển trên đường, cô gái ngồi sau thì nghiêng người sang phải, với tay để dắt theo chiếc xe máy bị hỏng. 2 cô gái đi giữa con đường khá đông đúc (được cho là đường Thái Hà, Hà Nội), xung quanh có nhiều phương tiện ô tô, xe máy.



Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh về 2 cô gái trên đã được dân mạng chia sẻ chóng mặt. Tất cả đều phải thót tim trước pha dắt xe cực "cồng kềnh", liều lĩnh của 2 cô gái, nhắc nhở 2 cô nàng không nên dắt xe như vậy bởi rất nguy hiểm, chỉ cần gặp chướng ngại vật bất ngờ hoặc giữ tay không vững là có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào.



Những chiếc bao tải hàng che khuất cả người lái xe.

Không chỉ riêng việc dắt xe thót tim của 2 cô gái, trên đường phố vẫn thường xuyên xuất hiện những "màn ảo thuật" chở hàng cao gấp nhiều lần so với người điều khiến phương tiện không chỉ khiến những người tham gia giao thông cùng thời điểm hoang mang lo lắng mà còn đặt an toàn của chính họ vào nguy cơ mất an toàn.

Tư thế ngồi xe máy phức tạp.

Không rõ sức lực đâu người đàn ông này có thể đạp được xe để chở khối lượng hàng khổng lồ kia.

Để chất được các bọc hộp xốp này lên xe cũng không phải việc đơn giản.

Thế nhưng, không thể phủ định, những màn trình diễn mất an toàn giao thông như thế này khiến người ta khi nhìn lại không khỏi dở khóc dở cười.



Theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 46/2016 về xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định, phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng đối với hành vi đi xe xếp hàng hóa vượt quá giới hạn quy định, chở hàng cồng kềnh. Trong trường hợp gây tai nạn giao thông vì chở hàng cồng kềnh, sẽ bị tước bằng lái xe từ 2 - 4 tháng.



K.N (th)