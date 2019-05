Hà Tĩnh: Xe tải lật nhào bên sườn núi, 3 người trong gia đình trên xe thoát chết hi hữu

Vụ tai nạn xảy ra lúc 9h30 sáng 7/5 trên QL15A đoạn qua thôn Thái Xá 1, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (cách Ngã Ba Đồng Lộc khoảng 1km).

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Trần Đình Dũng, Trưởng Công an xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: "Xe tải BKS 49C-022.72 chở mía có 3 người trong một gia đình trên xe quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh đã mất lái đâm nát cột mốc, lao vào sườn đồi, lật nghiêng, đầu xe hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến người vợ và con bị thương khá nặng và được đưa đi cấp cứu. Người chồng điều khiển phương tiện may mắn không bị thương".

Hiện CSGT huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

Quốc Hiệp