Hà Tĩnh: Tết chưa đến… pháo lậu đã “nóng”

Muôn vàn kiểu “buôn”

Pháo thường thẩm lậu vào Hà Tĩnh bằng nhiều đường khác nhau, đầu tiên là qua các đường tiểu ngạch các cửa khẩu (Cầu Treo, Lao Bảo), các tỉnh lân cận như: Nghệ An, Quảng Bình… rồi được vận chuyển vào địa bàn. Nhiều trường hợp đi làm ăn xa khi về quê ăn Tết cũng vận chuyển pháo để bán, sử dụng… nên tình hình sử dụng pháo rất khó kiểm soát.

Để vận chuyển, tiêu thụ pháo, các đối tượng buôn lậu thường thuê xe taxi đi, nhằm tránh cơ quan chức năng để ý tới. Để ngụy trang, qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng buôn lậu giấu pháo trong những hộp giấy các tông trông giống như những hộp kẹo, rất khó phát hiện được. Mua bán pháo hiện nay rất tinh vi, không khác gì mua bán ma túy.

Các đối tượng thuê taxi để vận chuyển pháo lậu nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Ảnh: CAHT

Ngày 19/10, tại nhà nghỉ Việt Quế, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Duy Tuấn, SN 1993, trú tại xã Lanan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đang có hành vi tàng trữ 60 hộp pháo loại 49 quả và 200 quả pháo bi, (tổng khối là 90,95kg).

Bước đầu, Tuấn khai nhận số pháo trên Tuấn được một người thuê vận chuyển từ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum ra huyện Nghi Xuân, (Hà Tĩnh) để tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong lúc đang chờ người đến nhận thì bị lực lượng Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt giữ.

Còn vào khoảng 5h15’ ngày 5/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường gần nghĩa trang khu vực tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí (Thị xã Kỳ Anh), tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Thị xã Kỳ Anh) phát hiện đối tượng Phạm Thái Hòa (SN 1988, trú tại tổ dân phố 2, phường Sông Trí) đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mecedes mang BKS 51B – 078.32 có hành vi vận chuyển 71 hộp pháo (trọng lượng khoảng 120 kg).

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận lấy số pháo trên từ Đinh Xuân Phố (SN 1975, trú tại Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình) về bán kiếm lời thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Cũng trong cùng ngày, vào lúc 10h30’ trên QL 1A thuộc địa phận xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Thị xã Kỳ Anh) phát hiện đối tượng Võ Văn Quá (SN 1979, ở xã Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi) và Phạm Văn Bình (SN 1984, ở xã Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển xe container BKS 51D 403.33 (kéo sơ mi rơ moóc 51R213.30) vận chuyển 10 thùng các-tông chứa 180 hộp pháo (trọng lượng khoảng 220kg).

Buôn bán pháo lậu dịp giáp tết là vấn đề nhức nhối tại Hà Tĩnh. Ảnh: CAHT

Mới đây nhất Công an huyện Can Lộc đã phát hiện xe khách 51B-186.24 do Nguyễn Thanh Minh (51 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A, trên xe có 2 thùng các tông chứa 20 hộp pháo nổ xuất xứ từ nước ngoài, tổng trọng lượng 27kg. Cơ quan Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thủy (49 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Khó xử lý vì “luật”

Theo Thượng tá Lương Sỹ Đằng, Phó phòng PC46, Công an tỉnh Hà Tĩnh, sở dĩ năm nay tình trạng vận chuyển và buôn bán pháo diễn ra nhiều và hết sức phức tạp là do chưa có quy định cụ thể và rạch ròi về chủng loại pháo. Nếu như trước đây vận chuyển, buôn bán pháo hoa hay pháo nổ từ 10 kg trở lên sẽ bị khởi tố hình sự. Nhưng hiện nay đối với pháo hoa chỉ bị xử phạt hành chính, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn xử phạt cụ thể. Đây chính là lý do để các đối tượng lợi dụng vận chuyển và buôn bán pháo hoa với số lượng rất lớn, gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng.

Trước tình hình diễn biến khá phức tạp của các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp để kiềm chế sự gia tăng của tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép ở trên địa bàn.

Một mặt, lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhận thức rõ về tác hại nguy hiểm của việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng pháo.

Tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư, lực lượng Công an tham mưu cho chính quyền cơ sở lồng ghép nội dung này vào phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; lập danh sách từng hộ gia đình, cá nhân đã vi phạm, trực tiếp tác động, răn đe, cam kết không tái phạm.

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu trong thời gian tới, đặc biệt vào dịp gần Tết Nguyên đán, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tình trạng buôn lậu pháo nổ thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019, phục vụ cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Sơn Nguyễn