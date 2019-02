Hà Tĩnh: Khen thưởng lực lượng phá nhiều vụ án buôn bán ma túy lớn

Chiều ngày 18/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh tội phạm ma túy. Tham dự buổi lễ có ông Đặng Quốc Khánh – Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và trao thưởng.

Ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHT

Trước đó, ngày 15-16/2 cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an huyện Hương Sơn phá chuyên án T1218, bắt giữ 3 nghi phạm có súng cố thủ trong xe, sau nhiều giờ vây ráp nghẹt thở.

3 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Tiếp đó 17/2/2019, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh thành công một số chuyên án truyên tuyến biên giới, thu giữ khối lượng lớn ma túy do các đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Qua quá trình điều tra đối tượng khai nhận tên là Vangchueyang Briachear (SN 1994, trú tại bản Vàng Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxay - Lào).

Các tập thể, cá nhân xuất sắc được trao thưởng. Ảnh: CAHT

Tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã biểu dương những thành tích đạt được của Ban chuyên án do Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì đã đạt được. Các lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình, có phương án, kế hoạch phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; có sự phối kết hợp tốt giữa các lực lượng Cục C04, Bộ Công an; Công an, Biên phòng, Hải Quan, trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đối tượng Vangchueyang Briachear bị bắt giữ khi vận chuyển gần 300kg ma túy

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng tiếp tục mở rộng điều tra điều tra chuyên án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Nhất là đối tượng cầm đầu, chủ mưu. Lập thêm các chuyên án mới để triệt phá tội phạm ma túy qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Nắm chắc tình hình phía Lào, phía Hà Tĩnh, theo dõi địa bàn, đối tượng liên quan. Không để tội phạm buôn bán ma túy qua địa bàn.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tạo điều kiện cho lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy nói riêng và lực lượng đấu tranh tội phạm nói chung. Tiếp tục điều tra, xử lý buôn bán, tàng trữ, người sử dụng ma túy góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh - cảm ơn sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng. Phát huy kết quả này, các lực lượng sẽ tiếp tục làm tốt các mặt công tác, nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

S.Nguyễn