Hà Nội: Xe khách vào phố cấm, dừng đỗ chốn đông người

Nhiều xe khách 45 chỗ tuyến cố định thường xuyên chạy vào đường cấm. Ảnh: PV

Ngang nhiên vào phố cấm tìm khách

Theo phản ánh của người dân, tuyến phố Phùng Hưng (đoạn từ ngã tư Vườn hoa Hà Đông đến ngã 3 Xa La, quận Hà Đông) có chiều dài hơn 1km và đã đặt biển báo cấm xe chở khách trên 24 chỗ nhưng hàng ngày có rất nhiều xe khách trên 45 chỗ, 39 chỗ, 30 chỗ và 24 chỗ chạy tuyến cố định đi vào đón trả khách. Lái xe không chỉ thản nhiên chạy qua mà còn phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí dừng ngay tại điểm dừng đỗ của bến xe buýt để đón, trả khách rất nguy hiểm.

Để dẫn chứng cho những vi phạm kéo dài, PV Báo Gia đình & Xã hội đã nhiều ngày ghi nhận tại tuyến đường Phùng Hưng - nơi đặt biển báo cấm xe chở khách trên 24 chỗ. Theo quan sát, đây là tuyến phố có mật độ tham gia giao thông cao và có 2 bệnh viện lớn nằm bên đường là Viện Bỏng Quốc gia và Bệnh viện Quân y 103. Nhiều lượt xe khách thường xuyên đi vào dừng đỗ, đón trả khách khiến con đường này luôn ách tắc giao thông.

15h chiều 8/1, xe khách 45 chỗ BKS 29B-197… của Công ty cổ phần Thương mại du lịch và vận tải Đông Nam Á đi qua biển báo cấm chạy thẳng vào đường Phùng Hưng. Chiếc xe đi với tốc độ thất thường, khi thì phóng nhanh, luồn lách, hú còi ầm ĩ, lúc lại chạy “rùa bò” tại những điểm đông dân cư để đón trả khách.

10h sáng 9/1, xe khách loại 32 chỗ mang BKS 29B-304… của nhà xe Dương Thế thản nhiên đi vào phố cấm để đón trả khách. Ít phút sau, xe khách 32 chỗ khác mang BKS 34B-017… của nhà xe Minh Hiếu di chuyển trên đường Phùng Hưng hướng từ ngã ba Xa La ra vườn hoa Hà Đông với tốc độ “rùa bò” để tìm kiếm khách dọc đường.

Trong nhiều ngày ghi nhận tại khu vực này, chúng tôi thường xuyên bắt gặp những trường hợp liên tục vi phạm như: Xe khách 45 chỗ mang BKS 18B-033… của nhà xe Thanh Phong chạy tuyến Nam Định - Hà Nội; xe khách 45 chỗ mang BKS 17B-044… của nhà xe Văn Tưởng chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội; xe khách mang BKS 17B-002… của nhà xe Ngân Sơn chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội; xe khách mang BKS 18B-013… của nhà xe Hoàng Toàn chạy tuyến Nam Định - Hà Nội…

Mặc dù các xe chạy ngay trong giờ cao điểm, thậm chí dừng đỗ đón trả khách ngay tại điểm dừng đỗ của xe buýt nhưng không thấy “bóng dáng” của lực lượng CSGT và TTGT xuất hiện để kiểm tra. Đáng nói, tình trạng trên diễn ra công khai và thường xuyên nhưng không được xử lý dứt điểm khiến người dân vô cùng lo ngại khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Huệ (56 tuổi, người dân sống trên đường Phùng Hưng) cho biết: “Đoạn đường này có lưu lượng xe tải, xe bồn và xe khách chạy rất nhiều. Không ít xe khách loại 45 chỗ thường xuyên ra vào đón trả khách gây mất an toàn giao thông. Nhiều khi tuyến đường này tắc cả giờ đồng hồ do lưu lượng phương tiện đông. Tai hại hơn, tuyến đường này có rất nhiều xe cứu thương đưa bệnh nhân đến Viện Bỏng Quốc gia và Bệnh viện Quân y 103 để cấp cứu nhưng phải bất lực vì gặp tắc đường”.

10 ngày, chỉ phát hiện được… 4 trường hợp vi phạm

Liên quan đến vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cả nước, đặc biệt là TP Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán, Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, xử lý nghiêm các vi phạm. Cụ thể, ngày 19/12/2018, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 6202/UBND-ĐT giao Sở GTVT, Công an thành phố chỉ đạo lực lượng TTGT, CSGT đường bộ, đường sắt, CSGT đường thủy và các lực lượng chức năng thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động, duy trì lực lượng 24/24h, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm các vi phạm lòng đường, lề đường, hè đường và hành lang an toàn giao thông để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông. Tuy nhiên thực tế, những vi phạm vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày 9/1, ông Tưởng Đỗ Hiển - Đội phó TTGT quận Hà Đông khẳng định việc các phương tiện xe khách trên 24 chỗ chạy tuyến cố định đi vào đường Phùng Hưng đón khách là sai quy định. Theo lời ông Hiển, với sự nỗ lực của toàn đội, từ ngày 1/1 đến nay, Đội TTGT quận Hà Đông đã phát hiện và xử lý được… 4 trường hợp xe khách chạy sai lộ trình. Trả lời câu hỏi hàng ngày có rất nhiều lượt phương tiện vi phạm nhưng con số xử lý của lực lượng TTGT lại “khiêm tốn”, ông Hiển phân trần: “Do lực lượng mỏng, cộng với việc Đội còn phải cử lực lượng phân luồng, phân làn giao thông...”.

Khi hỏi về việc “phóng viên cung cấp video, hình ảnh xe khách trên 24 chỗ ngồi đi vào phố cấm đón trả khách thì có xử phạt nguội được không”, Đội phó TTGT quận Hà Đông cho hay: “Rất khó vì tài xế sẽ cãi ngay. Phải bắt quả tang vi phạm thì họ mới nhận lỗi”.

Vào phố cấm để đón người nhà Theo chia sẻ của lực lượng chức năng, phần lớn các xe khách trên 24 chỗ ngồi đi vào phố Phùng Hưng (Hà Đông) có cắm biển báo cấm, tài xế thường không hợp tác hoặc viện lý do rằng: “Tranh thủ vào Viện Bỏng Quốc gia hoặc Bệnh viện Quân y 103 để đón người nhà”. Theo quy định, với những trường hợp đón trả khách sai quy định sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng. Với phương tiện chạy sai hành trình sẽ xử phạt doanh nghiệp và lái xe số tiền 7,7 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng.

Nhóm Phóng Viên