Hà Nội: Xác định danh tính tài xế bị người dân vây đánh vì bỏ chạy sau khi húc văng cô gái trẻ

Liên quan đến vụ việc tài xế lái xe ô tô sau khi gây tai nạn rồi bỏ chạy trên đường Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội). Sáng 29/12, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, hiện cơ quan công an đang tập trung làm rõ vụ việc trên.

Lái xe ô tô Camry bị người dân chặn đánh sau khi bỏ chạy. Ảnh cắt từ clip

Theo vị lãnh đạo này, trước đó vào khoảng 19h30 tối 28/12, lái xe ô tô Camry Nguyễn Quốc Ánh lưu thông trên đường Lê Văn Lương và xảy ra va chạm với xe ô tô do anh Đào Trường Giang (27 tuổi, trú Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chưa dừng lại, xe Camry do anh Ánh điều khiển tiếp tục đâm vào xe máy do chị Ngô Thị Thúy (27 tuổi, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển. Cú đâm khiến chị Thúy văng xuống đất.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại giúp đỡ nạn nhân, tài xế Ánh lái xe bỏ chạy với tốc độ rất cao. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã bức xúc dùng xe máy truy đuổi theo lái xe ô tô gây tai nạn. Tới ngã tư Tố Hữu- Vạn Phúc, quận Hà Đông người dân mới chặn được chiếc xe. Tại đây, do quá bức xúc nhiều người đã mở cửa xe, xông vào đánh tài xế.

Ngay sau khi xảy ra sự việc Đội CSGT, trật tự, cơ động Công an quận Hà Đông ngay lập tức có mặt để giải quyết sự việc.

Theo một cán bộ Công an quận Hà Đông, bước đầu, qua kiểm tra nồng độ cồn, không xác định tài xế Ánh đã uống rượu. Tài xế khai lái xe bỏ chạy vì hoảng loạn. Đơn vị đã tạm giữ cả 3 phương tiện để phục vụ điều tra.

Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)