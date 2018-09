Hà Nội: Va chạm nhẹ trên đường, thanh niên đi SH lao vào tấn công phụ nữ mang thai 8 tháng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h tối 21/9, tại khu vực ngã tư Tôn Thất Thuyết- Phạm Hùng (đoạn gần bến xe Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Thời điểm trên, nam thanh niên đi xe SH BKS 29L1-5... xảy ra va chạm giao thông với một chiếc xe máy khác.

Thanh niên đi xe SH lao vào tấn công người phụ nữ mang bầu 8 tháng cùng em rể

Ngay sau đó, người này bất ngờ lao xuống kiếm chuyện, tấn công 2 người ngồi trên chiếc xe va chạm với mình, trong đó có một người phụ nữ đang mang thai 8 tháng.

Trao đổi với phóng viên, chị Mai Phương (người phụ nữ mang thai bị tấn công) kể lại: "Tôi cùng em rể đang đi trên đường thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi ngược chiều không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lấn làn đâm vào.

Sự việc cũng không có gì vì chỉ là cú va chạm nhẹ, những tưởng cả hai sẽ cho qua rồi đi. Ai ngờ người thanh niên cao to đi SH xuống xe có những lời lẽ thóa mạ, thách thức và lao vào đấm em rể tôi nhiều lần.

Người phụ nữ đang mang bầu bị trầy xước tay sau vụ việc trên

Sau đó tôi dù đang mang bầu nhưng thấy em tôi bị đánh mà không ai cản được anh ta nên tôi vẫn phải lao vào can ngăn, thì bất ngờ người thanh niên này hất mạnh tôi một cái làm tôi ngã úp người xuống đất. Lúc đó tôi thực sự quá đau đơn vì bụng va chạm mạnh xuống đất, hoảng sợ. May mắn là sau đó có một người đàn ông đến can ngăn sự việc thanh niên kia mới chịu bỏ đi".

Trước vụ việc trên, chị Mai Phương phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe, cùng với đó sáng hôm nay chị sẽ đến cơ quan phường sở tại để tiến hành trình báo công an về vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Thời đại