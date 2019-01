Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 11h sáng 14/1, tại tòa nhà số 70 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội).

Anh H.L - người dân chứng kiến sự việc cho hay, vào thời điểm trên người dân phát hiện thấy một cô gái trẻ trèo qua cửa sổ và bước xuống lan can tầng 3 của tòa nhà 5 tầng liên tục tri hô nhờ người dân gọi cảnh sát đến.

Hành động của cô gái trẻ khiến không ít người thót tim. Ảnh: HL

Có những lúc, cô gái này chỉ đứng một chân và bám tay vào thanh sắt ở cửa khiến nhiều người không khỏi thót tim. Ai cũng lo sợ cô gái bị rơi xuống nên đã liên tục hò hét yêu cầu cô vào nhà.

“Thời điểm đó cô gái trẻ đứng ngoài lan can, thậm chí có lúc cô gái trẻ chỉ đứng một chân. Ít phút sau khi xảy ra sự việc, công an có mặt và đưa cô gái vào trong nhà an toàn”, anh H.L cho hay.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường Láng Hạ cho biết có sự việc nói trên. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đưa cô gái trẻ vào nhà an toàn. Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc nêu trên.

Hoàng Duyên