Hà Nội: Thiếu nữ xinh đẹp đi học làm nail mất tích bí ẩn

Sáng ngày 8/7, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, anh Nguyễn Quốc Thống (40 tuổi, trú tại xóm Thanh An, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, hiện gia đình đã mất liên lạc với con gái là cháu Nguyễn Thị Hoài (SN 1999) 70 ngày nay.

Trước đó, Hoài xin phép gia đình ra Hà Nội học nghề nail (sơn sửa móng tay) tại nhà chị H. số nhà 50/38 phường Xuân La, quận Tây Hồ - Hà Nội. Khoảng 7 ngày đầu, Hoài đi học đều đặn, đến ngày thứ 8 thì mất tích bí ẩn.

Hình ảnh cháu Nguyễn Thị Hoài. Ảnh: GĐCC

Không thể liên lạc qua điện thoại, gia đình đã đến tận nơi Hoài học và ở trọ tại khu vực phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội để tìm nhưng không ai hay biết Hoài đã đi đâu.

Hiện gia đình đã trình báo với Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Đặc điểm nhận dạng: Nguyễn Thị Hoài cao khoảng 1m50, da trắng, tóc màu hạt dẻ, xoăn nhẹ đuôi tóc, dài ngang vai.

Mọi thông tin về Hoài mọi người liên hệ với anh Nguyễn Quốc Thống theo số điện thoại: 0965774015.

Huyền Chi