Hà Nội: Tai nạn kinh hoàng, 3 người trong gia đình tử vong thương tâm khi đi lễ

Vụ tai nạn xảy ra tối 12/2 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda chở thêm 2 người khác lưu thông trên đường Hồ Chí Minh khi đến khu vực xã An Phú đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS Hà Nội.



Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng được đưa đi viện cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong.

Theo cán bộ Công an xã An Phú thông tin, qua điều tra ban đầu xác định 3 nạn nhân tử vong là người trong gia đình gồm 2 vợ chồng và 1 người con, họ trú tại xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.

"Khu vực xảy ra tai nạn tối qua là điểm đen về tai nạn giao thông tại địa bàn xã An Phú. Tại đây, hàng năm đều có tai nạn nghiêm trọng xảy ra, chỉ một đoạn đường dài chưa đến 1km nhưng có đến 2 khúc cua hình chữ S khiến nhiều tài xế khi lưu thông qua đây do không quen đường đã gây ra tai nạn đáng tiếc...", vị cán bộ Công an xã An Phú thông tin.

Thời điểm xảy ra tại nạn, quanh khu vực có mưa, sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế.



Đến 1h ngày 13/2, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoàn tất. Được biết, gia đình này trên đường đi chùa về khi đến địa phận xã An Phú thì gặp nạn.



