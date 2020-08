Hà Nội: Phong tỏa, cách ly, truy tìm những người từng đến quán bia hơi Lộc Vừng

Thông báo khẩn nói trên lập tức được phát đi và lực lượng chức năng vào cuộc ngay trong đêm do phát hiện một bệnh nhân nghi mắc COVID-19 từng cư trú tại đây.



Quán bia hơi Lộc Vừng (Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) đã được phong tỏa, cách ly ngay trong đêm. Quán nằm ngay ngã tư đoạn đường gần chợ dân sinh nên rất đông người qua lại.

Cụ thể, trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là người đàn ông ở thôn Tuyển Cử, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Ngày 31/7, bệnh nhân có biểu hiện ho, mệt mỏi. Ngày 8/8, bệnh nhân cùng vợ đến khám tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 (Hà Nội). Sau khi hoàn tất thủ tục thăm khám, bệnh nhân về nhà con gái ở quán bia hơi Lộc Vừng tại địa chỉ TT3.13, xã Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Đến ngày 9/8, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn thì được chẩn đoán viêm phổi nặng. Ngày 10/8, Bệnh viện Thanh Nhàn gửi mẫu xét nghiệm lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.



Ngày 11/8, Bệnh viện Thanh Nhàn tự lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Cùng ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này và cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Chốt an ninh đã được thành lập nhằm tránh hiện tượng tụ tập gây mất an toàn y tế tại địa điểm này.

Địa điểm tạm trú của bệnh nhân là quán bia, lượng người tiếp xúc đông do đó cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa, cách ly ngay từ tối qua. Toàn bộ quán bia và đường đi, lối lại xung quanh đã được phun khử trùng nhằm đảm bảo an toàn. Sáng nay, chốt an ninh đã được lập nhằm đảm bảo người dân không tiếp xúc gần, tránh tụ tập.



Trạm y tế xã Tứ Hiệp đã hoạt động từ sớm và có khu vực dành riêng cho người dân có nhu cầu khai báo y tế đặc biệt là các trường hợp liên quan đến quán bia Lộc Vừng.

Ngay trong sáng nay, tại trạm y tế xã Tứ Hiệp cũng đã làm việc từ rất sớm để chuẩn bị cho công tác khai báo y tế đặc biệt là những người dân từng đến quán bia hơi Lộc Vừng. Người dân có thể gọi điện trực tiếp đến đường dây nóng đầu số 0969.082.115 hoặc 0949.396.115 nếu đã từng đến quán bia hơi Lộc Vừng.



Huy Hoàng