Hà Nội: Phát hiện đôi nam nữ người Hàn Quốc tử vong, một người trong tư thế treo cổ tại chung cư Keangnam

Theo thông tin ban đầu, 2 người mang quốc tịch Hàn Quốc là ông Soo Ch. - Giám đốc một doanh nghiệp linh kiện điện tử đóng tại tỉnh Vĩnh Phúc, và bà Mi Nh.

Nơi phát hiện sự việc

Chiều 11/4, một lãnh đạo Công an phường Mễ Trì xác nhận có sự việc trên và cho biết, sau khi sự việc xảy ra Công an quận Nam Từ Liêm, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc.

Theo vị lãnh đạo Công an phường Mễ Trì, vụ việc đang do cơ quan cấp trên điều tra làm rõ, phường phối hợp trong công tác nắm địa bàn, hiện trường. Vị này cũng cho biết tại hiện trường, bà Mi Nh. tử vong trong tư thế treo cổ ở tủ quần áo trong căn phòng, còn ông Soo Ch. tử vong trên giường.

