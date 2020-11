Hà Nội: Nữ sinh THPT mất tích bí ẩn sau khi đi khỏi nhà lúc nửa đêm, gia đình tìm kiếm suốt 2 ngày chưa thấy

Sáng ngày 16/11, anh Phạm Đức Chính (47 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đến nay gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích con gái mình là Phạm Xuân Uyên (sinh năm 2003, học sinh trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Theo anh Chính, trước đó, Uyên đi khỏi nhà từ 23h50 ngày 14/11 đến nay không thấy về.

Hình ảnh nữ sinh Uyên (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Đặc điểm nhận dạng, Uyên cao khoảng 1m57, cân nặng khoảng 42 kg mặt tròn để tóc dài gần hết lưng, tóc có cắt mái phía trước, phía trên môi trên bên trái có nốt ruồi gần nhân trung.

Khi đi nữ sinh lớp 11 mặc áo sơ mi đuôi tôm cộc tay màu đen dài qua mông, quần màu đen, áo khoác ngoài là áo khoác đồng phục trường THPT Nhân Chính màu trắng phối xanh đen, chân đi dép nhựa hai quai song song.

Theo anh Chính, vào đêm 14/11, trước khi rời khỏi nhà con gái không có biểu hiện gì bất thường. Gia đình anh đang tìm hiểu, xem lại camera xem con gái có đi cùng với ai hay không.

"Gia đình tôi đang tìm hiểu xem con đi đâu. Từ lớp 1 đến lớp 10, Uyên đều là học sinh giỏi, gần đây học hành sa sút một chút. Sau sự việc gia đình tôi cũng đã báo chính quyền địa phương", anh Chính cho hay.

Liên quan đến vụ việc này, sáng ngày 16/11, chỉ huy Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin gia đình nữ sinh Uyên đến trình bày con bỏ nhà đi.

"Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã hướng dẫn gia đình lên đơn vị thông báo truy tìm Công an TP Hà Nội, đồng thời thông báo lên Công an quận nắm thông tin. Từ qua tới nay phía phường thường xuyên cùng gia đình rà soát các mối quan hệ với các bạn trong lớp, thân quen với nữ sinh để tìm kiếm", chỉ huy Công an phường Thanh Xuân Trung thông tin.

Ai thấy nữ sinh Phạm Xuân Uyên ở đâu xin báo giúp gia đình theo số điện thoại anh Chính: 0989.994.305. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ!

Minh Ngọc