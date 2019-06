Hà Nội: Nguy hiểm chực chờ ở sân đá bóng tự phát ngay dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở

Theo quan sát của PV trong nhiều ngày tại khu chơi đá bóng tự phát này thì tình trạng bóng bay ra khỏi hàng rào và rơi xuống lòng đường vẫn thường xảy ra. Điều này, không chỉ gây nguy hiểm cho các em chơi bóng mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau một năm học tập vất vả, nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em mong chờ nhất để được vui chơi và làm những điều mình thích. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh vì bận rộn với công việc mà không có thời gian quan tâm nhiều đến con cái, nhất là những em học sinh đang ở độ tuổi thiếu niên. Với mong muốn được giải trí lại thiếu chỗ vui chơi, nhiều em đã phải tìm đến chỗ chơi mất an toàn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Nhóm học sinh đá bóng dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở (hướng Tây Sơn – Nguyễn Trãi).

Mặc dù có hàng rào chắn nhưng khe hở quá lớn khiến bóng thỉnh thoảng vẫn bị đá ra ngoài đường. Nguy hiểm nhất là thời điểm các em đá bóng cũng là lúc lưu lượng người tham gia giao thông đông.

Bạn Minh Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi thường xuyên đi làm qua đây thấy các em hay đá bóng vào buổi chiều rất nguy hiểm. Có lần tôi đã thấy bóng đá bay ra ngoài rơi xuống đường nhưng rất may thời điểm đó không có nhiều xe qua lại và xe máy đi chậm nên không xảy ra tai nạn nghiêm trọng”.

Đáng buồn là tình trạng đá bóng dưới gầm cầu vượt đã diễn ra nhiều ngày nay nhưng chưa được cơ quan chức năng phát hiện, chấn chỉnh.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để ngăn chặn hoạt động dễ gây mất an toàn giao thông này. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho con, các bậc phụ huynh nên cùng con tìm kiếm những sân bóng gần nhà để con thật sự có một mùa hè an toàn, góp phần rèn luyện thể lực, sẵn sàng năng lượng cho năm học mới.

