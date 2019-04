Sau khi một số siêu thị tại TP.HCM triển khai việc gói rau củ bằng lá chuối thay vì màng bọc nilon, túi nilon thì tại Hà Nội đã xuất hiện nhiều nơi áp dụng chương trình này.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số điểm thuộc siêu thị Big C như: Big C Thăng Long, Big C Garden... đã dùng lá chuối thay nilon khiến người nội trợ tỏ ra thích thú.

Trao đổi với PV, chị Thu Hường trú tại đường Nguyễn Tuân (Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết: "Lần đầu tiên đi siêu thị thấy việc sử dụng lá chuối để gói các loại rau củ, rau thơm nên rất bất ngờ. Điều này sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho những nơi cung cấp rau củ đồng thời thân thiện với môi trường hơn".

Tuy nhiên, một số người có mặt ở siêu thị sáng ngày 4/4 cho biết: "Hiện tại việc dùng lá chuối gói rau củ chỉ áp dụng trên quầy đối với một số mặt hàng như: Măng tây, rau cần tây, rau mùi, mùi tàu, hành lá... chưa áp dụng rộng rãi đối với những mặt hàng khác. Hi vọng thời gian tới các sản phẩm khác cũng được triển khai để bảo vệ môi trường".

Ghi nhận tại quầy rau thơm thuộc siêu thị Big C Thăng Long sáng ngày 4/4 rất nhiều loại rau thơm, rau củ được bày bán gói bằng lá chuối thay vì màng bọc thực phẩm nilon như trước kia.

Việc các sản phẩm này gói bằng lá chuối khiến không ít người tiêu dùng cảm thấy bất ngờ và vui mừng.

Một người phụ nữ tỏ vẻ bất ngờ khi cầm bó hành được gói bằng lá chuối.

Theo nhiều người, việc thực hiện gói bằng lá chuối đối với các mặt hàng rau thơm, rau củ cần được triển khai nhiều hơn.

Các loại rau được gói bằng lá chuối như: Hành lá, rau mùi, rau húng, tía tô, măng tây...

Khu vực bày bán măng tây của siêu thị cũng gói bằng lá chuối và dây cói tự nhiên.

Những nắm lá trà xanh cũng được gói bằng lá chuối.

Hay cần tây...

Hoặc rau diếp cá.

Một mớ rau mùi tàu của HTX rau quả sạch Chúc Sơn.

Gói măng tây gói bằng lá chuối và buộc bằng sợi rơm.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng các siêu thị nên triển khai việc gói bằng lá chuối áp dụng thêm những mặt hàng khác.

Tại quầy thanh toán nhiều cảm thấy việc gói bằng lá chuối không chỉ bảo vệ môi trường mà còn thấy dễ thương, xinh xắn hơn.

Mộc Trà