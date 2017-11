Hà Nội: Người đàn ông bị xe tông trong đêm tổn hại 72% sức khỏe kêu cứu

3 tháng kêu cứu vụ việc vẫn chưa được khởi tố

Vừa qua, Báo Gia đình & Xã hội nhận được đơn kêu cứu của bà Ngô Đức Hạnh, trú tại phố Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội về việc bố của bà Hạnh là ông Ngô Văn Hùng (SN 1965) bị một chiếc ô tô đâm trực diện khiến ông Hùng nhập viện khẩn cấp. Kết quả giám định pháp y thương tích là 72%. Tuy nhiên, đến nay, vụ án vẫn chưa được khởi tố hình sự.

Theo đơn kêu cứu, vào lúc 22h25 phút, ngày 11/8/2017, ông Ngô Văn Hùng (nhân viên thuộc Tổ bảo vệ sân thể thao Hoàng Cầu) đi từ nhà bên phố Hào Nam sang cổng sau sân thể thao là ngã ba Ngõ 59 Hoàng Cầu làm việc.

Trong lúc kiểm tra tình hình an ninh, trật tự của khu, ông Ngô Văn Hùng thấy 01 chiếc ôtô 04 chỗ màu trắng cùng 2-3 chiếc xe máy đỗ tại cổng sau của sân thể thao (chếch về hướng cửa quán Tiêu Dao). Biết là xe của khách quán Tiêu Dao, ông Hùng đã dừng xe cạnh chiếc ô tô và sang nói chuyện với một số nhân viên bảo vệ của quán, bảo họ đánh xe ra chỗ khác để lấy lối cho xe vào bãi đỗ.

Trong lúc ông Hùng đang nói chuyện thì có một chiếc ô tô màu trắng đã bất ngờ lao tới đâm vào người ông Hùng, khiến ông Hùng văng ra xa và bất tỉnh. Ngay lập tức, người dân trong khu vực đã gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo bản kết luận giám định pháp y thương tích, ông Ngô Văn Hùng đã nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng: Vỡ xương vòm sọ trán thái dương trái, tụ máu vùng trán, đụng dập nhu mô não nhỏ, chấn thương phức hợp mũi – sàng – bướm, vỡ thành ngoài ổ mắt trái hiện di chứng thị lực, gãy cung tiếp gò má trái và xương hàm bên phải, gãy xương bánh chè phải...

Kết luận tại thời điểm giám định với tỷ lệ thương tật là 72%.

Thông tin tới Báo Gia đình & Xã hội sau khi đã bình phục sức khoẻ, ông Hùng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, một tốp khách khoảng 3-4 người cả nam và nữ đi xuống từ quán Tiêu Dao đã tiến về phía chiếc ô tô màu trắng mà ông Hùng đang yêu cầu nhân viên đánh ra nơi khác. Chiếc ô tô đã đâm vào người ông cùng màu với chiếc xe mà ông nhắc nhở.

Đồng thời, ông Hùng khẳng định, thời điểm xảy ra vụ việc, có sự chứng kiến của ông Trường - quản lý quán Tiêu Dao và các nhân viên bảo vệ.

Trao đổi với PV, bà Ngô Đức Hạnh cho biết thêm: “Vì ông Hùng là trụ cột chính trong gia đình, cùng với mức chi trả viện phí quá tốn kém khiến hoàn cảnh gia đình bà càng thêm khó khăn. Gia đình bà cũng đã trình báo sự việc tại Công an phường Ô Chợ Dừa nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin phản hồi”.

Có dấu hiệu tội phạm hình sự với tính chất nghiêm trọng

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vụ việc, ông Nguyễn Duy Bình – điều tra viên trực tiếp phụ trách vụ án, cho biết: “Đội cảnh sát trật tự quận Đống Đa đã tiến hành điều tra ban đầu và xác định đây là vụ tai nạn giao thông theo Điều 202 BLHS năm 1999.

Sau khi có giám định tỷ lệ thương tật, xác định có dấu hiệu tội phạm, Đội CSTT đã chuyển hồ sơ lên cơ quan CSĐT quận để giải quyết theo thẩm quyền”.

Tiếp nhận vụ án từ Đội cảnh sát trật tự CA quận Đống Đa vào ngày 20/10, cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa xác định, đây vừa là tin báo tố giác tội phạm theo Thông tư liên tịch số 06/2013, vừa là vụ án tai nạn giao thông. Hiện nay, cơ quan CSĐT quận đang tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra vụ án.

Ông Bình cho biết: “Cơ quan CSĐT đã mời nạn nhân lên làm việc, bản thân nạn nhân thừa nhận vụ việc xảy ra vào ban đêm nên chỉ xác định được là có xe đâm vào người rồi văng ra, chứ không xác định được xe nhãn hiệu gì và mang biển kiểm soát bao nhiêu”.

Cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa cũng xác nhận, với tỷ lệ thương tật lên đến 72% là dấu hiệu tội phạm hình sự có tính chất nghiêm trọng.

Nói về lý do chưa khởi tố vụ án, ông Bình lý giải: “Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, vụ án có tính chất nghiêm trọng có thời hạn điều tra, xác minh là 2 tháng. Sau khi điều tra, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ tiến hành khởi tố vụ án để tiến hành làm rõ vụ việc”.

Ngày 13/11, trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Triệu Văn Doan – Kiểm sát viên VKSND quận Đống Đa xác nhận: “Tỷ lệ thương tật của nạn nhân lên đến 72% là có dấu hiệu hình sự. Đến thời điểm này, VKS mới chỉ nhận được tài liệu và quyết định phân công tin báo của cơ quan CSĐT CA quận Đống Đa. VKS đang yêu cầu đơn vị này chuyển hồ sơ tài liệu để chúng tôi nghiên cứu, báo cáo lãnh đạo để yêu cầu khởi tố vụ án”.

Điều 202 BLHS năm 1999 quy định tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nêu rõ: Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định; Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác; Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; Gây hậu quả rất nghiêm trọng…

Ngoài ra, Điều 104 BLTTHS năm 2003 về Quyết định khởi tố vụ án hình sự quy định: Khi xác định có dấu hiệu tội phạm thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Thủ trưởng đơn vị Bộ đội biên phòng, cơ quan Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và Thủ trưởng các cơ quan khác của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định khởi tố vụ án trong những trường hợp quy định tại Điều 111 của Bộ luật này.