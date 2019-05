Hà Nội: Một cụ ông tử vong khi trú nắng, nghi bị sốc nhiệt do trời nóng gay gắt kéo dài

Theo thông tin người dân, vào thời gian trên, cụ ông khoảng ngoài 70 tuổi trong lúc trú nắng ở trước cửa nhà dân đã bất ngờ nằm bất tỉnh tại chỗ. Khi tiến lại gần, người dân đã phát hiện nạn nhân này tử vong nên báo cho cơ quan chức năng.

Thông tin từ một cán bộ thuộc lực lượng chức năng, nạn nhân là người vô gia cư mới xuất hiện và sinh sống lang thang trên địa bàn.

Một nạn nhân tử vong đúng lúc thời tiết nắng nóng





Một số người dân cũng cho hay, mới đây cụ ông này thường xuất hiện ở các địa điểm công cộng và không có người thân. Vào thời điểm phát hiện sự việc, thời tiết ngoài trời vẫn còn nắng nóng rất khắc nghiệt, bên cạnh nhân nhân vẫn còn một bát cơm do một người đi đường đem đến cho nhưng nạn nhân này vẫn chưa kịp dùng hết.

"Chúng tôi nhận định ban đầu do nạn nhân bị sốc nhiệt vì thời tiết, cùng với đó là có thể do đói. Hiện tại cơ quan chức năng đã chuyển nạn nhân đi nhà xác bệnh viện và đang làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật" một cán bộ thông tin.

Bên cạnh nhân nhân vẫn còn bát cơm chưa kịp ăn hết



Theo dự báo thời tiết ngày 18/5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Không chỉ Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khắp miền Bắc và miền Trung, nền nhiệt cao nhất từ 36 - 39oC, riêng Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Sơn La, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Lào Cai, Vĩnh Phúc trên 40oC. Thậm chí Hòa Bình, Nghệ An có nơi trên 41 độ C.

Ngày hôm nay (19/5), trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong 1-2 ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ và vùng núi Bắc Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Một số hình ảnh PV ghi nhận ở Hà Nội vào ngày 18/5 cho thấy, nhiều người dân đang phải quá sức chịu đựng thời tiết oi bức



Trong ngày 19/5, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 7-10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Theo Minh Ngọc (Tổ Quốc)