Hà Nội: Mặc con gái gào khóc, người đàn ông vẫn đấm liên tiếp vào mặt vợ đến chảy máu trên phố Xã Đàn

Hôm 13/6, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh người chồng đấm liên tiếp vào mặt vợ, mặc cho con khóc khiến dư luận bất bình.

Theo đó, một người chia sẻ sự việc với nội dung: "Mình chẳng biết lý do gì mà đang đi cô vợ lại giận dỗi xuống xe, chỉ biết trước đoạn clip này thì cô ấy bị chồng lôi cổ lại túm tóc rồi đấm đến máu me be bét thế này, mặc cho đứa con đang gào khóc van xin, người đi đường can ngăn..."

Hình ảnh người đàn ông đánh vợ giữa phố mặc con nhỏ gào khóc - Ảnh: Beatvn

Nhiều người chứng kiến vụ việc đã can ngăn nhưng không có tác dụng - Ảnh: Beatvn

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết các ý kiến đều lên án người chồng có hành động vũ phu, ra đòn một cách dã man đối với vợ mình. "Chưa biết đã xảy ra chuyện gì nhưng đánh vợ như vậy là không chấp nhận được", một cư dân mạng bình luận.

Sau đó người đàn ông này chở vợ con rời đi - Ảnh: Beatvn

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều ngày 12/6 trên phố Xã Đàn. Ông H. một bảo vệ cho biết, vào thời điểm đó ông và một số người đang dắt xe cho khách thì bất ngờ thấy cả gia đình đi trên chiếc xe máy lao lên vỉa hè. Lúc này, người vợ không đồng ý ngồi lên xe và có ý định bỏ đi nhưng người chồng đã dùng tay tát liên tiếp vào mặt, đánh đập khá dã man.

Vết máu còn lại ở khu vực xảy ra sự việc.

"Khi thấy người chồng đánh vợ dã man như thế, một số người khá bất bình quay ra can ngăn nhưng anh ta tỏ vẻ hung hãn và tiếp tục ra tay với người vợ mặc kệ đứa con khóc thét. Người chồng đánh vợ chảy máu khá nhiều, còn rơi xuống cả nền gạch trên vỉa hè", ông H. chia sẻ.

Một số người cho biết, sau sự việc người chồng đã chở vợ con rời đi vào một con ngõ nhỏ gần đó và đây không phải là người sống gần khu vực Xã Đàn.

Theo Thời đại