Hà Nội: Không kịp mặc áo ấm, người dân vội vàng ôm con tháo chạy khỏi tòa nhà 17 tầng đang bốc cháy

Một số người dân cho biết, vào thời điểm trên, sau khi nghe tiếng chuông báo cháy của tòa nhà nhiều người tỉnh dậy và phát hiện có mùi khét liền hô nhau bỏ chạy.

"Tôi không kịp khoác áo ấm cho con, cứ thế ôm hai tay hai đứa bỏ chạy thục mạng theo mọi người xuống cầu thang bộ", một người phụ nữ ở tòa nhà cho hay.

Nhiều người vẫn chưa hết hoảng loạn sau sự việc.

Cũng như cư dân trên, một người đàn ông ở tầng 14 của tòa nhà kể lại: "Nghe tiếng chuông báo cháy tôi vội tỉnh dậy. Khi chạy ra ngoài đã thấy mọi người đang nhốn nháo tháo chạy và không ngừng bàn tán xôn xao".

Căn hộ bị cháy.

Vụ cháy được phát hiện trên tầng 10 của tòa nhà.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát PCCC số 6 đã điều 4 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Nhiều người già, trẻ nhỏ phải rất vất vả mới chạy được xuống tầng 1.

Theo người nhà cho biết, do cụ bà bị lẫn nên đã đốt giấy trong căn hộ.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa được phát hiện từ 1 căn hộ ở tầng 10 của tòa nhà. Gia đình này có 7 người (5 người lớn và 2 trẻ em) đều có mặt lúc xảy ra hỏa hoạn. Sau hơn 2 giờ đồng hồ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa và khói bao trùm đã được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do cụ bà sống trong căn hộ này bị lẫn, đã dùng giấy để đốt lửa, không may lửa bén và phát hỏa. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)