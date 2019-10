Hà Nội: Giải cứu người đàn ông nằm vắt vẻo trên cây giữa đêm

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC & CHCN công an quận Hoàng Mai đã điều xe thang và các chiến sĩ tới hiện trường. Khu vực người đàn ông này cố thủ nằm tại khu vực cạnh khách sạn Mường Thanh giao với đường vành đai 3 thuộc phường Đại Kim.

Theo những lái xe taxi đỗ chờ khách ở đây cho biết khoảng 23h có một người đàn ông đi qua đây và có biểu hiện không bình thường, tuy trời mưa và rét nhưng trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng và quần sooc. Ngay sau khi trèo lên cây, người đàn ông này có nhiều hành động khác thường, nhiều cành cây mục gẫy rơi xuống khiến mọi người khá lo lắng nên lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Khoảng 23h ngày 28/10, lái xe taxi và xe ôm đỗ tại khu vực Cầu Dậu phát hiện người đàn ông có biểu hiện không bình thường trèo lên cây giữa đêm mưa gió.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, việc tiếp cận với người đàn ông này khá khó khăn do trời tối vị trí tác chiến khá cao so với mặt đất, trời có mưa nhỏ nên thân cây rất trơn. Ngay sau đó đệm hơi được triển khai để đảm bảo an toàn, xe thang không thể tác nghiệp được do vướng quá nhiều dây cáp điện.

Gần 2h đồng hồ tính toán các phương án và đảm bảo cho người đàn ông này bình tĩnh không hoảng loạn khi thấy đông người phía dưới, lực lượng PCCC&CHCN đã vận động, thuyết phục và rọi đèn để anh ta tự trèo xuống.

Sau khi xuống đất được lực lượng giải cứu cho uống nước, người đàn ông này có biểu hiện không tỉnh táo do trước đó có sử dụng rượu bia và hoảng loạn vì sau khi trèo lên không biết xuống như thế nào nên định ngủ trên cây. Đến 1h30 sáng 29/10, việc giải cứu diễn ra an toàn và cơ quan chức năng đã đưa người đàn ông này về công an phường để làm rõ hơn sự việc.

Theo Phương Thảo (Helino)