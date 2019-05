Hà Nội: Điều tra vụ cháy ở quán cafe khiến 2 người tử vong

Cơ Công an huyện Đông Anh đang điều tra vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán cafe trên địa bàn xã Nam Hồng (huyện Đông Anh - TP Hà Nội) khiến 2 người tử vong do ngạt khói.

Theo đó, vào sáng 18/5, quán cafe trên địa bàn xã bất ngờ bùng phát và bao trùm ngôi nhà 5 tầng. Ngay lập tức người dân đã nhanh chóng hô hoán đồng thời báo cáo lên cơ quan chức năng cũng như sử dụng nhiều phương tiện chữa cháy tại chỗ để nỗ lực dập tắt ngọn lửa.

Cơ quan chức năng huyện Đông Anh đưa 2 nạn nhân xuống dưới sau vụ hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an huyện Đông Anh đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ đến hiện trường. Tuy nhiên do nơi xảy cháy chúa nhiều vật liệu bắt lửa nhu mút xốp, đồ đạc… Thời điểm tiếp cận vào phòng, lực lượng chức năng phát hiện đã có 2 nạn nhân tử vong do ngạt khói.

2 nạn nhân tử vong đã được đưa xuống xe cứu thương chuyển đến bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân là bạn của chủ quán.

Chỉ huy lực lượng chữa cháy CA huyện Đông Anh thông tin, thời điểm xảy cháy trong nhà có 3 người ở trong phòng tầng 3, chỉ có 1 người kịp thoát nạn ra ngoài. Khi thoát nạn người này bị thương nhẹ đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lê Bảo