Hà Nội điểm danh 15 chung cư khó khắc phục tồn tại, vi phạm PCCC

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này yêu cầu chủ đầu tư các chung cư cao tầng trên địa bàn khắc phục tồn tại về PCCC xong trước ngày 28/2 nhưng đến thời điểm này, thành phố vẫn còn 31 chung cư chưa khắc phục xong những tồn tại, vi phạm.

Trong số 31 chung cư trên, có 15 chung cư khó có khả năng khắc phục hoàn toàn những tồn tại. Những chung cư này chủ yếu nằm trên địa bàn quận Hà Đông (5 chung cư), quận Long Biên (3 chung cư); các quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân mỗi quận có 2 chung cư; các quận Đống Đa, Bắc Từ Liêm và huyện Thanh Trì mỗi quận còn 1 chung cư. Trong đó, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư có đến 3 công trình tại khu đô thị Xa La (quận Hà Đông) gồm: Trung tâm thương mại và căn hộ chung cư, chung cư CT2 và chung cư CT4.

31 chung cư chưa khắc phục được những tồn tại, vi phạm về PCCC. Ảnh minh họa

16 chung cư còn lại được đánh giá có khả năng khắc phục tồn tại. Cơ quan Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội đang tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn và các chủ đầu tư đang tổ chức thực hiện. Sau khi các công trình trên hoàn thành khắc phục tồn tại ở hạng mục vi phạm nào, lực lượng PCCC sẽ nghiệm thu hạng mục đó.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hà Nội thông tin, với những công trình chung cư khó có khả năng khắc phục hoàn toàn những tồn tại, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã tham mưu UBND thành phố và làm việc với Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) thống nhất việc áp dụng các biện pháp khắc phục thay thế. Nếu các chủ đầu tư của những công trình này không khắc phục và nghiệm thu các tồn tại, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố sẽ chuyển hồ sơ đến Công an thành phố để xử lý theo quy định.

Hiện có ba công trình cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hà nội là: Chung cư CT4 Văn Khê tại Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê (Hà Đông) do Công ty cổ phần Sông Đà 1 làm chủ đầu tư; công trình chung cư CT5 AB Văn Khê và CT6 Văn Khê (cùng ở phường La Khê, Hà Đông) do Công ty cổ phần Hà Châu OSC làm chủ đầu tư.

