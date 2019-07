Hà Nội: Di dời nhiều hộ dân sống sát ngôi nhà bị “hố tử thần” nuốt chửng

Liên quan đến sự việc ngôi nhà 2 tầng của gia đình anh Vũ Văn Hào (trú tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) bị nghiêng, lún sâu khoảng 4m so với mặt đường xảy ra vào tối ngày 2/7, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã An Tiến cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão nhiều vị trí tiếp giáp ngôi nhà 2 tầng của anh Hào tiếp tục có hiện tượng sụt lún thêm.

Ngôi nhà bị sụt, lún sâu xuống lòng đất.

Theo đó, các vết nứt có dấu hiệu lan rộng, khiến nhà cửa của 3 hộ liền kề bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng của người dân, UBND xã đã tiến hành di dời 3 hộ dân này đến nhà người thân để cư trú tạm.

Cũng theo vị lãnh đạo xã này thì hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh Hào 5 triệu đồng, đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào khoảng 18h tối ngày 2/7, ngôi nhà của gia đình anh Vũ Văn Hào (trú tại thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã bị sụt, lún sâu xuống dưới mặt đường khoảng 4m.

Tại thời điểm sự cố xảy ra, bên trong ngôi nhà không có ai nên vụ việc không gây ra hậu quả về người.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản đến nhà người thân và báo cáo vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, căn nhà bị nghiêng hẳn về phía sau nên phải phá dỡ hoàn toàn, nếu không việc sinh hoạt của gia đình ở bên trong sẽ gặp nhiều rủi ro.

Việc "hố tử thần" bất ngờ xuất hiện cũng khiến 3 ngôi nhà liền kề bị ảnh hưởng, tường nhà xuất hiện nhiều vết rạn nứt.

Một người dân cho hay, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện "hố tử thần" ở địa phương này. Từ năm 2001 đến này, đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự nhưng lần này là nghiêm trọng nhất.