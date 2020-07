Hà Nội: Danh tính người đàn ông tự xưng là công an hành hung nữ nhân viên bể bơi

Ngày 23/7, chỉ huy Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ chị Đ.T.B.Y. (nhân viên lễ tân bể bơi Green Swimming ở chung cư Riverside Garden) bị người đàn ông tên H.M.C. hành hung.



Camera ghi lại hình ảnh ông C. đánh vào đầu chị Y.





Theo diễn biến vụ việc, vào ngày 1/5, ông C. mua thẻ bơi theo tháng cho con trai tại bể bơi trên. Đến ngày 24/5, con trai ông C. cùng nhóm bạn đến bơi, không có người lớn đi cùng và đã lỡ tay quẹt thừa 6 lượt bơi.

Phát hiện sự việc, đồng nghiệp của chị Y. đã ghi chú lại và nói với bé lần sau xuống bơi không cần quẹt thẻ mà sẽ trừ vào phần ghi chú.

Tối 20/7, vợ ông C. xuống quầy soát vé kiểm tra thẻ bơi thì thẻ còn 6 lượt quẹt và 6 lượt bù ở phần ghi chú. Đến tối 21/7, khi chị Y. đang trực thì có 1 người cầm thẻ của con ông C. xuống thắc mắc vì sao trong thẻ chỉ còn 6 lượt.

Sau đó, ông C. cùng vợ xuống quầy để chửi bới, mặc dù chị Y. giải thích vẫn còn 6 lượt quẹt thừa. Không chỉ có vậy, ông này còn vào khu vực quầy mà chị Y. làm việc để hành hung chị này. Thời điểm bị đánh chị Y., ông C. còn tự xưng là cán bộ công an.

Trên báo Thanh niên, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, người có hành vi kể trên là ông H.M.C., làm việc ở một ngân hàng TMCP đã mạo danh Công an Q.Thanh Xuân, bôi xấu lực lượng.



“Chúng tôi xác định người này có đánh vào đầu nữ nhân viên bể bơi. Hồ sơ đã được rút lên công an quận để tiếp tục làm rõ, đơn vị sẽ xem xét để xử lý phù hợp. Trước mắt, chúng tôi sẽ có văn bản gửi về cơ quan người có hành vi giả mạo, làm ảnh hưởng danh dự lực lượng công an”, lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân nói.



Liên quan đến vụ việc, sáng 24/7 một vị cán bộ của ngân hàng T. xác nhận ông H.M.C. hiện đang là giám đốc 1 chi nhánh của ngân hàng T. trên địa bàn TP Hà Nội và đã có hành vi hành hung chị Đ.T.B.Y. trong quá trình chị này làm việc tại bể bơi Green Swimming.



Trên Zingnews.vn đăng tin, khi liên hệ với quản lý của bể bơi, một người tự xưng là lãnh đạo của công ty cho biết đã giải quyết ổn thỏa vụ việc. Theo người này, sự việc trên "rất nhỏ", chỉ là xô xát, mâu thuẫn bình thường. "Chúng tôi sẽ giải quyết nội bộ vụ việc", lãnh đạo bể bơi nói.

Theo vị này, ông C. đã nhận lỗi, làm việc với chị Y. và nhận được sự tha thứ. Thế nhưng, thông tin với Zingnews.vn, nữ nạn nhân lại cho biết gia đình người đàn ông chưa hề liên hệ với chị để xin lỗi hay đưa ra phương án giải quyết.

Liên hệ với ông C., người đàn ông thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. "Lúc đó tôi nóng tính quá nên hành động có chút sai trái. Tôi có bạt tai chị Y. một cái", ông C. nói.

K.N (th)