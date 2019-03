Hà Nội: Chồng mỏi mòn tìm vợ và 4 con bỗng nhiên mất tích gần 1 tháng trời

Theo thông tin phóng viên nhận được, vào ngày 19/2, chị Tô Thị Thanh (tên thường gọi là Thảo, trú tại thôn Rùa Thượng – xã Thanh Thủy – huyện Thanh Oai – Hà Nội) đã bất ngờ dẫn theo 4 con là cháu Nguyễn Diệu Thúy (SN 2005), Nguyễn Yến Nhi (SN 2008), Nguyễn Bảo Vy (SN 2011) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2015) đi khỏi địa phương.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Kiên chia sẻ: “Vợ tôi bỏ đi đúng ngày 19/2. Khi đi khỏi nhà, vợ tôi bỏ hết lại điện thoại, chỉ mang theo chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead BKS 29X7 – 42799”.

Anh Kiên cũng cho biết, ngay sau khi phát hiện 5 mẹ con đi khỏi nhà, anh rất hoang mang và thương vợ con của mình. Ngay sau đó, anh Kiên cũng đã viết đơn trình báo lên các cơ quan chức năng tại địa phương để phối hợp tìm manh mối đưa 5 mẹ con về với gia đình.

Chị Thanh và 4 con của mình bất ngờ mất tích gần 1 tháng.

“Tôi lo lắng nhất là sức khỏe của 5 mẹ con. Hơn thế nữa, các cháu đang ở tuổi ăn học, thời gian nghỉ học đã gần 1 tháng nên bị “hổng” kiến thức. Hơn lúc nào hết tôi mong muốn cả 5 mẹ con trở về với gia đình”, anh Kiên cho hay.

Cũng theo anh Kiên, trong quá trình 2 vợ chồng anh sinh sống không xảy ra xích mích, mâu thuẫn gì lớn. Bản thân anh cũng chưa hiểu vì sao vợ mình lại mang cả 4 con bỏ đi biệt tích suốt gần 1 tháng qua.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình và Xã hội, ông Phạm Thành Ủy (Trưởng công an xã Thanh Thùy – huyện Thanh Oai) cho biết: “Chị Thanh có dẫn 4 con đi khỏi địa phương từ ngày 19/2 và phía công an xã có nhận được trình báo của gia đình. Ngay sau khi nhận được trình báo trên, công an xã chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Thanh Oai”.

Cũng theo ông Ủy, anh Nguyễn Văn Kiên cùng chị Tô Thị Thanh sống tại địa phương khá hòa đồng. Cả 2 vợ chồng đều có xưởng làm cơ khí và cùng nhau làm ăn rất hòa thuận, chưa từng to tiếng, cãi nhau.

Hiện tại gia đình anh Kiên đã nhờ các mối quan hệ cũng như dò la tin tức của 5 mẹ con chị Thanh khắp nơi nhưng vẫn chưa được. Gia đình rất mong muốn bạn đọc Báo Gia đình và Xã hội nhìn thấy 5 mẹ con chị Thanh ở đâu xin vui lòng báo tin cho anh Kiên theo số điện thoại: 09722.155.38, hoặc theo địa chỉ: Thôn Rùa Thượng – xã Thanh Thùy – huyện Thanh Oai – Hà Nội.

Mộc Trà