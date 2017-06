Hà Nội: "Chiến dịch" đòi vỉa hè vừa lắng, quận Hoàng Mai cho doanh nghiệp kẻ vạch trông xe?

Chuẩn bị tròn 3 tháng Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông, cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc chỉnh trang mỹ quan đô thị. Nhiều vỉa hè, lòng đường đã thông thoáng trở lại. Đây được gọi nôm na là "chiến dịch"... đòi lại vỉa hè cho người đi bộ.

Tuy nhiên, như Báo Gia đình & Xã hội đã liên tục phản ánh, thời gian gần đây, "chiến dịch" này đã có dấu hiệu lắng xuống. Nhiều nơi, vỉa hè "thất thủ", người đi bộ lại bị đẩy xuống lòng đường.

Tại KĐT Linh Đàm (quận Hoàng Mai), cư dân sống tại các tòa nhà HH1A, HH1B, HH1C, HH2A, HH2B, HH4B, HH4C trong tổ hợp chung cư HH Linh Đàm cũng đang bức xúc và không khỏi ngạc nhiên khi vỉa hè phía trước những tòa nhà này bị thu hẹp để làm bãi trông giữ xe.

Theo ghi nhận của chúng tôi, khoảng 1/3 diện tích vỉa hè đã được bố trí làm điểm trông giữ xe. Chủ yếu ở đây nhận trông giữ xe máy và xe đạp điện.

Vỉa hè khu chung cư HH Linh Đàm bị thu hẹp bởi điểm trông xe mới. Ảnh: HP

Đơn vị khai thác bãi trông xe ngay trên vỉa hè chung cư HH Linh Đàm được cho là Công ty CP Thương Mại và Dịch vụ Vương Lê với lý do bảo đảm an toàn tuyệt đối và đảm bảo mỹ quan, an ninh trật tự cho tài sản các hộ dân.

Ông Phạm Hữu Quang, đại diện Công ty CP TM & DV Vương Lê cho biết, họ được quyền khai thác điểm trông giữ xe 3 tháng ở đây bắt đầu từ ngày 23/5/2017.

Trong thông báo gửi đến cư dân khu chung cư HH Linh Đàm do Giám đốc Lê Khắc Tuấn ký khẳng định công ty này được UBND quận Hoàng Mai cấp phép thông qua quyết định số 06/GP - SDHĐ ngày 12/05/2017 về việc giao cho Công ty Vương Lê thực hiện công tác trông giữ xe.

Đơn vị khai thác không niêm yết giá vé trông giữ xe. Ảnh:HP

Thông báo của đơn vị trông giữ xe gây xôn xao cư dân các tòa HH.

Ông Phạm Hữu Quang cho biết: "Đơn vị chúng tôi khai thác trên vị trí của một đơn vị trước đây bị thu hồi giấy phép".

Cư dân khu tổ hợp chung cư HH Linh Đàm chưa hết bất ngờ vì vỉa hè bị thu hẹp mà còn khá bất bình với giá thu vé cao hơn quy định của đơn vị khai thác.

Cụ thể, ở điểm trông xe này, giá vé trông xe máy không qua đêm khách phải trải 5000 đồng/xe/lượt thay vì 3000/xe/lượt theo quy định của thành phố.

Ông Quang khẳng định công ty không chủ trương thu vé vượt quy định, sẽ cho kiểm tra nếu đúng có tình trạng đó sẽ xử lý nhân viên làm sai.

Một đoạn chat của cư dân với cảnh sát khu vực để phản ánh tình trạng trông xe trên vỉa hè.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết: "Chúng tôi sẽ cho người kiểm tra, vỉa hè tại địa bàn trên là vỉa hè rộng bao nhiêu mét? Theo quy định được kinh doanh hay không? Đơn vị đó có giấy phép hoạt động hay không? Quan điểm của Quận là nếu đơn vị nào vi phạm vỉa hè, lấn chiếm lối đi của dân sẽ bị xử lý hết".

Một bãi giữ xe cho ô-tô đỗ quay ngang, chặn luôn lối rẽ phải ở ngã tư đèn đỏ. Tình trạng này cũng diễn ra ngay cạnh các tòa chung cư HH. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

H.Phương