Hà Nội: Chiếc hố khiến xe buýt bị sụt là... bể phốt

Như đã thông tin, sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ nguyên nhân chiếc xe buýt đang di chuyển đến nút giao Hoàng Cầu - La Thành (TP.Hà Nội) thì bất ngờ bị sụt xuống hố sâu khoảng 3 mét khiến cho nhiều hành khách hoảng loạn.

Ngày 7/7, sau khi đi kiểm tra hiện trạng khu vực xảy ra sụt lún, ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (sở GTVT Hà Nội) cho biết, khu vực xảy ra sự cố phía bên dưới bị sụt hàm ếch, kích thước hố sụt 3m x 3m, sâu 2,5m.

Chiếc hố khiến xe buýt bị sụt. (Ảnh: Báo G.T.)

Kết luận về nguyên nhân khiến chiếc xe buýt bị sụt xuống hố, ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho rằng, sau khi đào mở rộng miệng hố sụt và mời các đơn vị cấp, thoát nước trên địa bàn phối hợp kiểm tra, các bên đã đưa ra được kết luận gây ra sự cố.

Nguyên nhân gây ra sụt nền đường là do tại vị trí hố sụt có bể phốt ở độ sâu 2,5m so với mặt đường bị sập tường, khi mưa xuống làm xói cát nền đường dẫn đến sụt kết cấu đường. Đây là bể phốt của nhà dân cũ trước khi mở đường, do đơn vị thi công khi khảo sát không phát hiện ra, chưa được san lấp.

Về phương án khắc phục sự cố, đơn vị này đã yêu cầu đơn vị quản lý cho san lấp bể phốt và làm lại kết cấu nền móng và mặt đường đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo cho các phương tiện giao thông đi lại bình thường.

Đồng thời, đơn vị này cũng yêu cầu xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Đống Đa phải cắt triệt để hệ thống van súc xả đường ống tại vị trí này, không để hiện tượng xả nước vào hệ thống ga ngầm gần vị trí hố sụt.

Trước đó, vào ngày 2/7, chiếc xe buýt mang BKS: 195.52 bất ngờ bị sụt xuống hố tại khu vực nút giao thông Hoàng Cầu - La Thành. Đây là chiếc hố không phải có sẵn từ trước mà chỉ bị sụt khi chiếc xe buýt đi qua.

Chiều ngày 3/7, sở GTVT Hà Nội có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục sự cố và điều tra nguyên nhân chiếc xe buýt đang lưu thông bị sụt bánh do mặt đường rụt rỗng tại khu vực ngã tư Hoàng Cầu – La Thành (quận Đống Đa).

Yêu cầu đơn vị quản lý đường cho quây trụ đảo mũi tên phản quang xung quanh hố sụt và cho người trực cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông.

